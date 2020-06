Vallby friluftsmuseum efterlyser minnen – vad minns du?

Anmäl text- och faktafel

Museet grundades 1921 och under årens lopp har tusentals besökt det.

"Inför 100-årsfirandet vill vi nu samla in besökarnas egna upplevelser och minnen. Kanske har du dansat runt majstången eller myst på julmarknaden? Kanske var du här med din skolklass? Har du upplevt något dråpligt, roligt eller minnesvärt på plats? Eller har du kanske äldre släktingar som brukade berätta om något besök på museet? ", skriver museet i mejlet till VLT där besökare uppmanas hjälpa till att samla in minnen och fotografier.

En del av materialet kan komma att publiceras i en kommande jubileumsbok.

Fotografier och berättelser kan enligt museets hemsida lämnas in antingen via mejl, via telefon eller via brev. Mer information finns på vallbyfriluftsmuseum.se.