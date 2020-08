Vändningen i coronakrisen – så ska IFK Västerås rädda ekonomin: ”Helt fantastiskt”

Den gångna våren skickade Västerås kommun tillsammans med RF-SISU Västmanland ut en enkät till de lokala idrottsföreningarna. Detta för att stämma av läget kring hur drabbat föreningslivet var av coronakrisen, vilket VLT skrivit om.

Under augusti har en uppföljande enkätundersökning gjorts med sista svarsdag 20 augusti. I introduktionen till enkätfrågorna går att läsa följande:

"Syftet med enkäten är att få en uppdaterad lägesbild av hur coronapandemin påverkat er idrottsförening så att vi lättare ska kunna hjälpa de som behöver stöttning och rådgivning."

Enkäten skickades ut till 116 idrottsföreningar. En av de 71 föreningarna som svarade är IFK Västerås Fotboll. Ordförande Magnus Kindbom var den som fyllde i enkäten. Han ser positivt på framtiden.

– Det känns bättre än i våras, inleder Kindbom. Vi har fortsatt kontroll på vår ekonomi. Vi håller oss på plussidan. Vi fick 130 000 kronor i stöd från regeringens stödpaket i våras. Det motsvarade ungefär en tredjedel av det vi sökte för.

Den egna turneringen Fibra cup brukar generera ett betydande överskott, men dessa pengar har gått om intet.

– Vi fick ställa in Fibra cup helt i år, där vi brukar göra ett plusresultat på omkring 400 000 kronor. Sen har vi ställt in vår bilbingo, vilket är ett tapp på ungefär 25 000 kronor. Vi har tappat publikintäkter, men de vägs upp nästan helt av minskade resekostnader. Vissa enskilda tapp är små, men totalt har vi nog förlorat ungefär 500 000 kronor på grund av coronapandemin.

Vilka åtgärder har ni vidtagit för att balansera bortfallet?

– Utöver nämnda regeringsstödet har vi permitterat vår personal och krympt ihop våra träningar där lag fått dela träningstider. Men framför allt har våra medlemmar fått ställa upp, vilket de gjort på ett fantastiskt sätt.

Hur menar du då?

– Vi beslutade om att be våra medlemmar att betala in 500 kronor extra per person för det här året, 250 kronor under våren och 250 kronor under hösten. Utan den hjälpen så skulle jag inte vara så optimistisk om att vi kommer att göra ett mindre plusresultat i år som jag är nu. Våra medlemmar har verkligen gjort en viktig insats för klubben.

500 kronor per skalle kan vara en betungande utgift för många. Vad tänker du om det?

– Vi förde en diskussion i klubben om vi skulle sälja lotter eller annat istället, men bedömningen var att det skulle bli svårt med tanke på coronasituationen och det olämpliga i att ha fysisk närkontakt. Vi har varit noga med att förklara för våra medlemmar att den extra inbetalningen inte är ett krav. Vi har formulerat det som en vädjan om ekonomisk hjälp.

Det verkar som att ni i IFK Västerås inte är så beroende av ytterligare stöd från kommunen?

– Vår kalkyl bygger på att medlemmarna ställer upp lika bra under hösten som under våren. Eventuellt kommer vi att arrangera en inomhusturnering i november, så det beror lite på. Just nu pekar det dock på att vi ska klara ekonomin det här året.

I en kommande artikel svarar kommunalrådet Vicki Skure-Eriksson (C), som är ordförande i nämnden för idrott, fritid och förebyggande, på hur kommunen jobbar för att alla idrottsföreningar som hennes nämnd ansvarar för ska klara coronakrisen på bästa sätt.

Fakta: Frågorna som skickades ut till klubbarna

Den korta enkäten innehåller fem huvudfrågor (svarsalternativen utelämnade).

"Hur är det allmänna läget i er idrottsförening just nu med anledning av corona?

Har ni ställt in någon eller flera av följande verksamheter efter den 30 juni?

Har ni vidtagit några av följande åtgärder på grund av coronapandemin?

I juni betalades regeringens stödpaket till idrotten ut via Riksidrottsförbundet. Västerås stad har även beslutat om en rad olika åtgärder för att underlätta situationen för er idrottsföreningar. Vilket ytterligare stöd kan ni tänkas behöva framöver i och med nuvarande situation och utfallet av tidigare stöd och åtgärder?

Vilka utmaningar ser ni om situationen fortsätter under hösten?"