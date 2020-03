Vardagsrum har blivit arbetsrum för lärarna på Realgymnasiet: ”Ger eleverna mer uppgifter nu”

Anmäl text- och faktafel

VLT fick följa med Emma Johansson, lärare på hantverksprogrammet på Realgymnasiet i Västerås under en lektion. Hon jobbar just nu hemifrån där hon har lektioner med eleverna på datorn. Alla lärare på Realgymnasiet jobbar just nu hemifrån, och det är något som enligt Emma Johansson går bra.

– Vissa praktiska uppgifter är svårare att förklara när man inte är i samma rum, men generellt har det fungerat väldigt bra, säger Emma Johansson.

Medan Emma Johansson utbildar eleverna så sitter hon vi sitt köksbord hemma på Blåsbo. Emma Johansson berättar att många lärare var oroliga i början för hur det skulle gå att utbilda eleverna på distans. Men efter ungefär en veckas distansutbildning så tycker Realgymnasiet att det har fungerat väldigt bra.

Vanligtvis har personalen på Realgymnasiet ett morgonmöte i veckan. Nu har personalen ett kort morgonmöte varje dag istället. Det har varit några tekniska problem som exempelvis att vissa elevers uppkoppling har varit dålig. Under dagens lektion så har detta inte varit ett problem för Emma Johansson.

– Detta har varit en positiv överraskning, eleverna har hög närvaro och både personal och elever har fortfarande en bra kontakt, säger Emma Johansson.

Emma Johansson har en bra kontakt med sina elever under lektionen och hon har närvaro med dem under hela vår vistelse.

Många av Realgymnasiets program är praktiska. Det är något som har skapat svårighet för skolan. Deras lösning på det praktiska delarna är att eleverna gör videoinspelningar. Huruvida eleverna kommer att kunna göra arbetsplatsutbildning är något som Realgymnasiet däremot inte vet, de säger att det är något som företagen måste bedöma.

– Det är ju ett problem med den praktiska biten, men samtidigt känner vi att betygen kommer kunna sättas utan större problematik, säger Emma Johansson.

Kan skolan fortfarande ge eleverna prov?

– Vi ger eleverna mer uppgifter nu under distansutbildningen, men ifall prov behöver göras så kan eleverna göra det online, säger Emma Johansson.

Vem tog beslutet att både elever och lärare på Realgymnasiet skulle jobba hemifrån?

– Det var huvudkontorets direktiv. Alla Realgymnasier i Sverige ska följa samma regler, säger Emma Johansson.