Varianten bakom nyckelmålet för VIK: ”Frycklund gör lite vad han vill”

Vid underläge 1–2 i den andra perioden tog VIK fram en tekningsvariant ur bakfickan. Mikael Frycklund vann tekningen tillbaka till Ludvig Jardeskog och Marcus Bergman ute vid sargen satte fart in mot mål samtidigt som Lukas Zetterberg framför mål backade ut för att öppna lite yta. Det öppnade upp en gata för Ludvig Jardeskog på kanten. Backen klev fram, tog ett lågt skott, och framför mål fanns Mikael Frycklund redo att raka in returen. 2–2, och en stor bock i variantrutan.

– Jag ville köra ett direktskott på Jimmie, men “Frycken” (Mikael Frycklund) var envis och sa att vi skulle köra den, och det blev jättebra ju. Det är Fryckens förtjänst. Det var han som kom på den, och den driver “Berra” (Marcus Bergman) på mål och ger öppen gata för mig, säger Jardeskog och fortsätter:

– Vi har tre-fyra varianter där centern bestämmer vad vi ska göra. Sen är Frycklund lite ett undantag, han gör lite vad han vill. Det kan hända lite vad som helst när han kör.

Tanken när du kommer ut på kanten är egentligen inte att du ska skjuta för att göra mål, utan att skjuta för retur?

– Attackera kassen. Skjuta eller bryta in, det får man se. Men det blev väldigt bra den här gången.

Det är inte första gången den här säsongen som en tekningsvariant ger utdelning för VIK. Och det är kanske inte en slump att så har blivit fallet.

VIK har sedan tidigt på försäsongen lagt ner mycket jobb på just varianter – klart mer under tidigare säsonger under Thomas Paananen.

– Ja, det har vi faktiskt gjort. Vi har nött och nött på träningar. Vi började egentligen vecka två på is, att vi ska ha några stycken varianter. Sen har vi adderat några till här nu. Det är något vi både scoutar på motståndet innan och har själva, säger Paananen.

– Vi höll på att åka dit på en i dag, AIK gjorde en som de inte gjort förut när de lyfte båda forwards på första eller andra tekningen i vår zon. Men den gjorde de inte något mer sen. Men det är något vi har scout på.

Hur man går till väga med tekningsvarianter skiljer sig också en del mellan spel fem mot fem och i power play.

– Det är oftast centern som får välja mellan de tre-fyra varianterna vi har i fem mot fem. I power play har vi en plan innan, där vi tittar på hur motståndarnas box agerar efter förlust. Det är vi inte ensamma om, men vi har lagt ner fokus på det och har vi bra tekare så kan man få ett par gratismål om man har en variant.

Matchfakta/Hockeyallsvenskan

AIK–Västerås IK 2–5 (2–1, 0–1, 0–3)

Första perioden: 0–1 (2.28) Lukas Zetterberg (Marcus Bergman), 1–1 (13.43) Max Lindholm (Lucas Carlsson, Nicklas Heinerö) spel fem mot fyra, 2–1 (17.38) Daniel Torgersson (Victor Aronsson, Christian Sandberg)

Andra perioden: 2–2 (12.52) Mikael Frycklund (Ludvig Jardeskog)

Tredje perioden: 2–3 (1.18) Alexander Lunsjö (Ludvig Östman, Lukas Zetterberg), 2–4 (18.06) Alexander Lunsjö (Jimmie Jansson) i öppen bur, 2–5 (18.49) William Wikman (Jesper Johansson).

Skott: 40–31

Utvisningar: AIK x 2 min, VIK x 2 min

Domare: Petter Norman, Stefan Johansson

Publik: 2 814