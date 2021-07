Världsartisten från Västerås ny rektor på Kulturskolan i Sala: ”Det här är en nystart”

Anmäl text- och faktafel

När vi möts i den vackra entrén hemma på Herrgärdsgatan i centrala Västerås välkomnar ljuset, gamla kakelugnar och den stora flygeln, där Petra Jablonski fortfarande ibland tar emot elever för privatlektioner. Här har hon bott med familjen sedan barnen var små. Men från barndomen sitter andra identiteter kvar som är förknippade med stadsdelen hon växte upp i.

– Jag är en Råbytjej.

Föräldrarna från Finland gav henne modersmålet finska. Men uppväxten i lågstadiet var inte enkel, och hon längtade bort från sin skola.

– Jag upplevde att jag var mobbad faktiskt, för mitt finska påbrå.

Möjligheten att söka in till musikklass på Fryxellska skolan dök upp och det passade bra.

– Jag älskade att sjunga både i kör och enskilt, och att spela piano. Det var Bror och Birgitta Samuelsson som var lärare då. Bror, den stora legenden, tog mig under sina vingar, kan man säga.

Jag är gammal nörd på 1800-tals musik, mitt hjärta ligger i romansen.

På gymnasiet blev det musiklinje på Carlforsska i Västerås och sedan väntade sångpedagogutbildningen på Kungliga musikhögskolan i Stockholm.

– På den tiden var det lite tabu att sjunga både opera och jazz. Det var två olika världar. Jag var tvungen att välja.

Det blev till slut den klassiska musiken som blev vägen vidare, för att få grunderna. Och förhoppningen om att det skulle finnas mer jobb längs den, längre fram.

– Det var lite ovanligt på den tiden att sjunga båda, och det är svårt att kombinera tror jag. Man har liksom skolat rösten från början och utvecklat den, då kan det vara svårt att gå tillbaka till jazzen.

– Jag är gammal nörd på 1800-tals musik, mitt hjärta ligger i romansen. Till skillnad mot en opera där du har ett långt skådespeleri som pågår flera timmar, så är romansen en liten sång i ett stort forum, kan man säga. Oftast handlar det om en text som är en berättelse i sig, som bara tar några minuter.

För att fördjupa sig inom operan flyttade hon till London för Guildhall School of Music and Drama, och fick snabbt jobb i en kör som specialiserat sig på studiojobb som filmmusik till stora produktioner som Harry Potter och Sagan om ringen.

Det är allt det där som musiker, att få in spelningar, en rädsla att klara sig ekonomiskt.

– Där måste man vara rätt så precis, ha stora röster och stort omfång. Det gav mig också mycket spelningar, vi åkte utomlands och sjöng.

Parallellt har solokarriären tuffat på, med framträdanden hos kungahuset och de flesta europeiska länder i både stora orkestrar och mindre ensembler.

Det första betalda jobbet var i Polen, och betalades i zloty, polsk valuta. Eftersom det inte gick att ta med pengarna hem köpte hon en vacker klänning. Idag har hon fyllt garderoben med vackra scenkläder.

Med exmannen och pianisten Patrik Jablonski har det blivit en hel del samarbete under deras 22 år tillsammans, med stora arrangemang och inte minst kring de två sönerna Vincent och Alec.

Jag kände själv där ett tag att jag var lite vilsen som person

Men att vara världsstjärna med rösten som verktyg, kombinerat med två små barn hemmavid, väckte nya utmaningar.

– Det är allt det där som musiker, att få in spelningar, en rädsla att klara sig ekonomiskt. Jag har haft möjlighet att leva mitt liv som sångerska. Bara det är helt fantastiskt. Men utmaningen är att ständigt söka jobb, att ständigt ha ett gig på gång.

– Någonstans hade man kanske en dröm om att man skulle orka hålla i det, och vi hade mycket bra hjälp av hans föräldrar och mina föräldrar. Så det gick ju till en viss del. Men det satte stopp litegrann för de kom hem från dagis med sjukdomar. Förkylningar. Oj oj oj, det gick ju inte. Jag blev förkyld.

Petra väckte upp sin grund som sångpedagog och arbetade på S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna i sju år innan hon ville vidare.

Tjänsten som kulturutvecklare i Sala har hon haft sedan 2012, med arbetsuppgifter att få in uppdrag från politiken, hålla kontakt med föreningar och ha koll på det strategiska arbetet. Men att få jobba mer konkret har lockat.

– Och så fick jag möjligheten nu! Att jobba mer operativt, som rektor på Sala kulturskola. Det är jättespännande, dels med min erfarenhet av att jobba som sångpedagog så många år. Och jag tycker om lärarkåren, jag tycker om dem som människor. Det är en väldigt bra grupp, och vi har nya lokaler som utvecklas ständigt.

Jag känner att det här är en nystart för Kulturskolan. Med tanke på det som hänt.

Att Kulturskolan varit i blåsväder under flera år, med nedskärningar och ämnen som försvunnit från utbudet vill Petra gärna ta upp och prata om. Sedan i januari i år har Kulturskolan hamnat under Kultur- och fritidsnämnden, från att tidigare ha legat under Skolnämnden.

– Vi har en väldigt bra nämnd som är duktig på att balansera kultur och fritid, och som är intresserade på alla sätt och vis. Jag känner att det här är en nystart för Kulturskolan. Med tanke på det som hänt. Det har varit jobbigt för lärarna förstås. Och nu ser man en framtid, vi har tre nya kurser redan till hösten.

För Petra är det viktigare att utvecklas, snarare än att bygga och skapa nytt.

– Hela mitt tänk är att utveckla saker. Mål är jätteviktiga. Då vet man när man har kommit dit, och då kan man vila ett tag. Sedan måste jag ha ett annat mål.

– Jag kände själv där ett tag att jag var lite vilsen som person, men sedan när jag fick den här möjligheten att bli rektor kände jag bara att ja, det är ju det jag vill! Det har funnits där i periferin, men jag har inte kunnat sätta tummen på det. Men nu har jag ett bra mål.

Även privat ligger nya utmaningar i framtiden, halvt på skoj, halvt på allvar.

– Nästa mål är att få mina barn att flytta.

Mer om Petra:

Ålder: 52 år

Bor: Västerås

Familj: Två pojkar, 17 och 19 år.

Jobb: Kulturutvecklare och nytillträdd rektor för Sala Kulturskola.

Intressen: Tränar crossfit, mycket padel, spinnar, älskar att träna. ”Jag provade padelbanan i Ransta nyligen, och fick med mig ordföranden i Kultur- och fritidsnämnden!” Gillar teater och att resa och har haft hus i Provence i Frankrike.

Kuriosa: Har skrivit fem barnoperor om robotgiraffer och rymdflickan Aniara, arrangerat en festival i Västerås med 100 kinesiska artister, och tävlat om en huvudroll i musikalen Spamalot på West End i London i TV3:s produktion West End Star. Petra kom på plats 5 av 850 sökande.