Världsrekordförsök och kvinnofestival – så storsatsar Bäckby på nyinvigningen

I samband med invigningen av Bäckby torg och aktivitetspark lördagen 26 oktober är det mycket som händer, bland annat ett världsrekordförsök och en ny kvinnofestival.

Grundaren av kvinnofestivalen är Bäckbybon Shiva Behzadnia som tillsammans med sin kollega André Brun på ASE-TEAM arrangerar den första kvinnofestivalen i Bäckbykyrkan. Den får bland annat besök av världsmästaren i boxning Elin Cederros, den lokala musikern Tina Wilhelmsson, den amerikanske sångerskan Deborah Henriksson och Västmanlands landshövding Minoo Akhtarzand som inviger det hela.

– Det är en mötesplats med fokus på kvinnliga entreprenörer och föreläsare. Vi vill lyfta kvinnorna, det är det empowerment handlar om, säger Shiva Behzadnia som har valt att kalla festivalen för EmpoWErment indoor festival.

Under dagen bjuds det på en företagsmässa, föreläsningar om företagande, psykisk ohälsa, inredning och matematik och uppvisning av linedance, somalisk dans, magdans och taekwondo. Bland annat.

- Kyrkan tyckte det var mycket spännande att vi ska ha magdans där, säger Shiva Behzadnia och skrattar.

Shiva kom på idén efter att ha tagit del av ett kvinnokafé som två andra kvinnor anordnade på Bäckby.

– Jag var med där och jag tyckte att vi kunde utveckla det mer. Det är ju 90 procent invandrare som bor här och jag tänkte att vi skulle kunna ha knytkalas där alla tar med sig mat från sitt eget land, vi skulle kunna ha tävlingar, ha mingel, musik och bjuda in föreläsare. Men de ville inte det, de menade att det skulle kosta för mycket pengar, berättar Shiva.

I stället valde hon att dra igång en festival på egen hand.

– Jag har startat en festival som jag skulle vilja gå på själv, jag gillar bredden.

Under dagen finns fika, smörgås och kaffe att köpa. Inträde är 40 kronor per vuxen, gratis för barn under 18 år i målsmans sällskap. Festivalen är öppen för alla personer oavsett kön och ålder och den pågår mellan klockan 9 och 17.

Samma dag kan ett världsrekord sättas i Västerås, nämligen att baka världens största baklava, vilket VLT har skrivit om tidigare. Världens hittills största baklava är 513 kilo och Keihan Darvishi som arrangerar det hela hoppas på en 700 kilos baklava.

Världsrekordförsöket tar plats mellan 14.15-15 på Bäckby torg och efter det kommer baklavan att säljas. Alla pengar doneras till Musikhjälpen.

– Det här är ett liknande projekt som Tårtgeneralen. Jag är rätt så trött på det dåliga rykte som Bäckby har. Nu tycker jag det är viktigt att man försöker gå ihop, speciellt när vi har haft ett dödsfall av en eldsjäl som har försökt rädda en bil och dött själv, sa Keihan Darvishi till VLT tidigare.

Själva invigningen av Bäckby torg sker klockan 12 på Nya scenen.