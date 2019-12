Värvningstipset till VIK – stortalangen öppen för flytt: "Borde kolla på honom"

Först och främst är det bara att konstatera att det är ett digert arbete för sportchef Zetterberg att identifiera en klassback på denna marknad. Dyker någon upp står klubbar med betydligt större bössa före i kön vilket gör att VIK får leta på andrahandshyllan.

I mitten av december kryllar det heller inte direkt av beprövad allsvensk spets.

VIK får rikta kikaren mot spelare som vantrivs och söker en ny miljö, J20-talanger som letar efter en trampolin till A-lagssammanhang eller SHL-gubbar som inte klarar av att ta en plats i högstaligan.

Kanske, kanske kan det även dyka upp en import utomlands som vill testa spel i Sverige.

Det är de möjligheterna VIK och "Zäta" har. Typ.

Med två skador i sin backfront är truppen dessutom mer skadeskjuten och prekär än tidigare.

Därför väljer VLT-sportens och Hockeypuls Adam Johansson att kasta ur sig några potentiella backförstärkningar till VIK i listan nedan.

Jens Olsson, 35, free agent

Har VIK råd? Det har tisslats och tasslats om att serierivalen SSK redan hört sig för gällande Olssons tjänster, som bröt sitt avtal med schweisiska Gèneve-Servette tidigare under hösten.

Har flera SHL-säsonger i bagaget med Malmö och Södertälje. Visat att han kan vara en producerande back och Olsson bidrar givetvis med nödvändig rutin till ett lag som jagar en kvalplats. Men, han lär kosta och frågan är om Gulsvart har bössan som krävs.

Calle Själin, 20, Leksands IF

Berättade för Hockeypuls under torsdagen att han är redo att lånas ut till Hockeyallsvenskan, om "rätt" klubb hör av sig. Det här borde vara en back VIK kollar på.

Tillhörde en av Leksands bästa backar förra säsongen under vårsäsongen då Själin kom tillbaka efter sin hjärnskakning. En stor talang som tyvärr störts av skador senaste två åren.

En annan lovande spelare i LIF, Filip Johansson, har också haft svårt att ta en ordinarie tröja i SHL. En Fagerstakille som skulle passa utmärkt i VIK.

Marek Daloga, 30, free agent

Egentligen en orimlig värvning för ett lag med VIK:s budget, men han är ändå värd att nämna. Frejdig och oförutsägbar back som har en kraftfull skridskoåkning. Charmade (och skrämde) nog många i Mora förra säsongen med sin lite annorlunda backstil.

Sägs att han tjänade ett sexsiffrigt belopp förra säsongen och Daloga lär inte ha gått en ned alltför mycket i lön under hösten då han spelat i tjeckiska ligan med Sparta Prag.

Alexander Lindelöf, 23, Brynäs

Ni VIK:are kan den här gubben. Flyttade till Brynäs i somras och har efter en tuff inledning spelat upp sig en aning. Känslan är att en återkomst inte är aktuell för tillfället, men vem vet.

Skulle inte Lindelöf vara möjlig att värva hem kan andra Brynäsbackar, som Eric Norin eller Marcus Ersson, vara värda att kolla upp för Zetterberg. Brynäs har visserligen skador på backsidan just nu, men det är nog inte omöjligt att de är redo att låna ut en försvarsspelare när alla är tillgängliga.

Mathias Porseland, 33, free agent

Storväxt herre som spelat hockey på halva kontinenten senaste åren. Porseland har sejourer i Ryssland, Finland och Tjeckien bakom sig. Senaste tillfället vi såg honom i svensk hockey var 2016 med Brynäs.

Oklart vilken nivå Porseland håller, efter att ha gått skilda vägar med sin tjeckiska klubb under hösten. Kurvan för stora backar, efter 30-strecket, kan gå snabbt utför.

Söker VIK en tung bjässe till försvarsledet – och har dollares nog – kan Porseland vara ett namn.

Kyle Quincey, 34, free agent

Nä, nä, nääää. Det kommer aldrig hända, men why not? Låt några sponsorer punga in miljonbelopp i VIK, så får "Zäta" handla den här tidigare NHL-spelaren som lämnade Helsingfors för ett tag sedan.

Klart att gubb'n vill testa på Gurkstan efter 15 år i världens bästa hockeyliga...