Västanfors IF drabbade av inbrott – räddades av swishkampanj: "Genuint ödmjuk och glad av folk"

Efter sommaruppehållet kom damlaget Västanfors IF FK tillbaka till Fagerliden för att dra igång höstsäsongen. Laget var taggat, sugna på att komma igång och fortsätta jobba in nya poäng i jakten på serieledning i division 3. En del av segerreceptet under våren har varit uppladdningsmusiken som dånar i omklädningsrummet innan matcherna.

– Det ska vara Tony och Elvira med artisten "Adel", det är så vi laddar upp bäst, berättar Lotta Nurmilehto som är forward i laget och en av initiativtagarna till swishkampanjen.

Till lagets stora förvåning och besvikelse möttes man alltså inte av ett förråd som man lämnat det.

– Någon eller några hade gjort inbrott under sommaruppehållet och flera spelare hade blivit av med sina skor och benskydd. Det saknades väskor och även vår högtalare som vi nyss köpt, berättar Nurmilehto som för övrigt leder den interna skytteligan.

– De drabbade fick ju köpa nya skor för att kunna vara med och träna. Det är ju inte riktigt där man vill lägga fokus när man ska börja träna igen.

Lite oklarheter kring inbrottet finns då det inte fanns några brytmärken på någon dörr eller fönster. Vilket kan betyda att någon med nyckel till förrådet ligger bakom stölderna. Men Lotta Nurmilehto berättar att dörren är lite lurig och "kärvar" ibland och att det finns en liten risk att den inte riktigt låstes ordentligt när man lämnade för sommaruppehåll.

Direkt efter den besynnerliga upptäckten började tankegångarna om hur man skulle lyckas samla ihop pengar för att kunna köpa tillbaka vad man blivit bestulna på. Laget har jobbat hårt med att få in pengar till lagkassan genom att bland annat sälja strumpor och underkläder.

– Vi pratade med klubbens ekonomiansvarige som sa att pengarna behövde gå till annat så vi snackade om det i laget om hur vi skulle göra för att få tillbaka den där högtalaren så vi kan ladda ordentligt inför matcherna, berättar Lotta Nurmilehto.

Flera personer i spelarnas närhet och även människor på sociala medier hade nämnt att en swishinsamling kanske hade varit en bra idé. Så då tänkte Nurmilehto och hennes lagkamrater att det var värt att ge det en chans. Därför tog de instagram till hjälp. Se bild nedan.

Efter inlägget dröjde det inte länge innan det började plinga till i Lotta Nurmilehtos mobil. Pengar swishades friskt in från människor som sett inlägget och kände med klubben.

– Man känner att man blir så glad när man ser att det faktiskt funkar och att folk bryr sig om oss. Det roligaste har nästan varit att läsa vad folk skrivit för meddelanden i själva "swishen", du vet man kan skriva ett litet meddelande när man skickar pengar. Jag känner mig genuint ödmjuk och så himla glad över att folk hjälpt oss, säger Lotta.

Man kan även se i kommentarsfältet, att folk känner med tjejerna i klubben, med flera kommentarer i stil med "klart ni ska ha musik, jag har swishat".

– Vi fick in pengar så det räckte till högtalaren, till och med mer, så vi kunde faktiskt lägga till lite extra för att få en röd högtalare (lagets färg). Det gick väldigt fort, berättar Lotta som är märkbart glad och tagen av hur många som hjälpt till och skänkt en slant.

Nu återstår att se om den nya högtalaren kan bidra till tre poäng i nästa match som spelas på hemmaplan imorgon lördag. Då tar man emot bottenlaget Rynninge IK 2.

Musikvalet innan avspark, det är redan bestämt.

– Det blir "Tony och Elvira" såklart, avslutar Lotta Nurmilehto.