Västerås city stängs av för kollektivtrafik – i elva veckor

Anmäl text- och faktafel

Hållplatserna Rudbecksgatan, Smedjegatan, Källgatan och Stora gatan kommer enligt trafikmeddelandet att stängas av i båda riktningar under perioden, i cirka elva veckor. Detta på grund av flera vägarbeten i Västerås city. Under perioden kommer linje 1-6 samt linje 21 att ledas om via cityringen. Resenärer hänvisas i första hand till hållplats Västerås central.

För att resenärer enkelt ska kunna byta mellan linjer planeras samtrafik mellan vissa tider, det innebär att bussarna väntar in varandra. Alla samtrafik kommer att ske på centralen.

Även flexlinjen, färdtjänst och sjukresor påverkas av de planerade vägarbetena. Hållplatsen vid Igor kommer ej att trafikeras, och i och med att fordon ej kan köra i city kan längre res- och väntetider uppstå.

De vägarbeten som är planerade ska göras på flera ställen på Vasagatan och på Stora gatan. Bland annat ska trottoaren och hållplatsen på Stora gatan läge c byggas om. För att trafiken inte ska behöva ledas om vid flera kortare tillfällen görs en samordnad avstängning, något som enligt trafikmeddelandet innebär att arbetet med vägarbetena kan gå effektivare och gör det lättare för resenärer och förare att veta vad som gäller.