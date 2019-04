120 miljoner lyssningar – Västeråsdoldisen sajnad av musikjättarna: ”Siktar mot världsturné”

I närheten av Cornetto Bar i centrala Västerås ligger en studio på källarplan. Därifrån springer skivbolaget Sony-representanten Hannes Harrysson, manager för Simon Samaeng, upp för att välkomna undertecknad en solig aprileftermiddag.

Han är välvårdad, vax i håret, men inte den hala nidbilden av en skivbolagsmanager. Det visar sig att Hannes Harrysson, precis som Simon Samaeng, både kommer från och bor i Västerås.

Samaeng bor bara ett stenkast från studion.

– "Vässan" är min hemstad. Jag kan varenda hörn och har alla polare här. Det är bara kärlek. Sedan är det sjukt vackert här på somrarna. Men vintrarna är faktiskt jävligt tråkiga. Då brukar jag bara stänga in mig i den här studion och gå i ide. Min dröm är att kunna jobba och bo i Los Angeles ena halvåret, andra halvåret i Sverige, säger Simon Samaeng.

Vi backar bandet.

I tidiga tonåren ansökte Simon Samaeng till X-Factor. Han åkte ut precis innan tv-sändningarna drog i gång. Men fick testa att stå på scen tillsammans med andra sångare – vilket fick honom att dra ihop ett klassiskt pojkband med killar han träffat på plats.

De lade upp en cover på Youtube – som blev en viral succé.

Snart var grabbarna på plats i USA. En manager trodde stenhårt på gruppen, som hette One Two Five, och under tre års tid flögs Simon över Atlanten i perioder för att tillsammans med de övriga medlemmarna spela in ett album.

Till sist valde dock skivbolaget att inte släppa albumet. Det var ingenting som störde Simon Samaeng nämnvärt.

– Jag lärde mig extremt mycket under de åren och fick jobba med riktiga proffs. Dessutom har det aldrig varit den musiken, "boyband", som är jag eller som jag vill släppa, säger han.

Runt 2015 tog den kommersiella utvecklingen fart. En Stockholmsduo ville arbeta med Samaeng och resultatet blev en rad covers på kända låtar, bland andra av Taylor Swift, Maroon 5 och The Weeknd.

Den han spelade in med Sara Farell, "I don't wanna live forever", har i dag makalösa 37 miljoner spelningar på Spotify. Totalt har hans inspelade covers drygt 120 miljoner spelningar.

En annan Västeråsakt – Sveriges största hiphopexport någonsin – Looptroop Rockers, har 3,5 miljoner lyssningar på sin mest spelade låt: "Fort Europa".

För att exemplifiera.

Hur kunde dina covers bli så extremt stora?

– Jag har nog inte tänkt så mycket på det. Kanske har jag blivit lite blind och bortskämd med så många "streams". Men akustisk, lugn musik, som dessa covers är, är väl lätt att ta till sig och platsar på många ställen. Exempelvis butiker, där fungerar de ju bra.

Enligt Spotify lyssnar flest på dig i São Paulo, sedan Stockholm, därefter Paris. Tankar kring det?

– Akustisk musik går väl hem i Brasilien, haha.

Nu är Simon Samaeng färdig med att tolka andra artisters musik. Det blev dags att ta sig ur "coverträsket", som han beskriver det.

29 mars släppte han sin debutsingel som soloartist: "Final destination". Låten är redan uppe i 750 000 Spotifylyssningar (lyssna längre ner i artikeln).

Värt att notera är att Simon Samaeng kontrakterades av skivbolagsjätten Sony och – ännu mer häpnadsväckande – världens största konsertarrangör Live Nation, redan innan han släppt någon egen musik.

Redan sajnad av Live Nation – det måste vara väldigt ovanligt?

För första gången under intervjun flikar managern Hannes Harrysson in.

– Det är extremt ovanligt. Live Nation tar egentligen bara in artister som nått en viss nivå. Att Simon sajnades redan innan han ens släppt en låt innebär att de verkligen vill jobba med honom. Och avtalet är så kallat "world wide", alltså att man vill hjälpa Simon inte bara i Sverige utan via samtliga 87 kontor man har i världen. På sikt är det definitivt en världsturné som är målsättningen.

Även Sony tror stenhårt på Simon Samaeng. Samtliga skivbolag han hörde av sig till var intresserade. Men det fanns en fördel med Sony.

Jag har slitit hårt i alla år och gjort många saker jag egentligen inte velat göra.

– De älskade alla låtar jag skickade till dem, och tycker att vi har ett lyxproblem i att behöva sålla bort till en eventuell ep eller ett album. De låter mig göra min grej, och det var det viktigaste. Nu vill jag bara göra den musik jag tycker om, och som blir sjukt bra tillsammans med Gino Nano (också Västerås) som är min nära kompis och producent.

Hur skulle du beskriva din musik som soloartist?

– Tekniskt sett är det pop, för det är den typ av musik som ligger högt på Spotifylistorna. Men genremässigt drar det mer åt urban, R&B och trap. Sedan blir det mer intressant eftersom jag är svensk men sjunger på engelska. Det är inte många andra i Sverige som gör det inom urban-genren. Musikmässigt finns ju både Jireel och Newkid som slagit igenom, men de sjunger på svenska. En av mina musikaliska förebilder, som jag lyssnar mest på just nu, är Post Malone. Det är så sjukt bra musik.

Ska du också skaffa ansiktstatueringar?

– Haha, nej. Då dödar min flickvän mig. Hannes också, säger Simon Samaeng och ler åt managerns håll.

Förra helgen fyllde han 24 år. Det firades med hotellbesök i Stockholm med flickvännen.

– Jag har alltid föredragit att ta det lugnt framför att festa. Så det var jätteskönt.

Han träffade sin flickvän för sju månader sedan.

– Vi jobbade på samma frisörsalong på Erikslund. Hon är väldigt stöttande i allt jag gör, vilket är jäkligt viktigt för mig. Hon förstår om jag måste åka i väg på grund av musiken och så vidare. Det är fint.

Simon Samaengs pappa är från Thailand och har arbetat som barberare. Det var så Simon själv fick upp ögonen för yrket, och gick frisörlinjen på Praktiska gymnasiet i Västerås.

– Vi har alltid haft saxar, maskiner och knivar hemma så jag började öva på mig själv och sedan kompisar ganska tidigt. Jag är bra på herrbiten, men var helt värdelös på damfrisering i skolan. Jag har tre lillasystrar, men har aldrig fått öva på dem, haha.

Faktum är att Simon Samaeng för ungefär två år sedan bodde i Stockholm under en period och drev en barbershop tillsammans med Kenny Solomons, känd som skådespelare och gift med Tess Merkel i Alcazar.

– Det var ganska flummigt men väldigt kul. Jag lärde mig mycket.

Är du den typen av frisör som vägrar vara tyst?

– Haha, nej. Jag försöker känna av. Men överlag är jag nog ganska tyst i vilket fall. Oavsett om det gäller musiken eller att klippa någons hår blir jag väldigt fokuserad. Jag liksom flyger in i det och glömmer allting annat. Jag är nog något av en perfektionist.

Simon Samaeng drömmer som sagt om att få arbeta mer permanent i L.A.

Varför är det din favoritstad?

– Första gången jag kom dit och såg Hollywoodskylten kände jag: "Shit, vad häftigt". Hela vibben i L.A. är chill. Alla är så "artsy", liksom. Folk filmar, gör musik, målar. Sedan älskar jag "fast food", haha. Maten där är helt ... wow. Jag har varit i L.A. i många perioder och arbetat, och jag märker även hur mycket klimatet påverkar mig positivt.

Musikvideon till debutsingeln "Final destination" spelades in i just Los Angeles. En dröm som gick i uppfyllelse, med andra ord.

– Det var lite overkligt. Jag fick upp intresset för musiken genom att titta på musikvideor, så det är något jag alltid har velat göra.

– Det var en väldigt stor produktion av Sony. Jag hade egen assistent, fick skådespela och springa omkring i en stor öken med ormhål, kaktusar och gassande sol. Det är nästan svårt att beskriva, man måste se videon med egna ögon.

"Planen är att slå igenom globalt nu", sa Simon Samaeng i början av intervjun.

På sätt och vis är det också vad "Final destination" handlar om.

– Jag har slitit hårt i alla år och gjort många saker jag egentligen inte velat göra, men som ändå varit lärorika och gett mig kött på benen. Låten handlar dels om min "struggle" på vägen, men framför allt om att jag inte har någon slutdestination. Mina mål har inga gränser.