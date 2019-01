ABB-ingenjörens dubbelliv – misstänks ha tjänat stora pengar på prostituerade

Anmäl text- och faktafel

I september förra året slog poliser i hela Europa till mot människohandel. Även poliser i region Mitt deltog och i Västerås slog en polisstyrka till mot en lägenhet högst upp i ett höghus på Pettersbergsgatan.

Sju män greps för försök till köp och köp av sexuell tjänst.

Polisen var även ute efter personer högre upp i kedjan som tjänar pengar på de prostituerade. Man lyckades inte – då.

En månad senare greps en 38-årig västeråsare misstänkt för att i mycket stor omfattning ha hyrt ut lägenheter i Västerås till prostituerade kvinnor.

På dagarna arbetade den misstänkte mannen som civilingenjör på ett ABB-bolag. På lunchraster, kvällar och helger ägnade han sig åt att administrera och hyra ut de fem lägenheter han hade tillgång till. En del sex hann han också köpa eller byta till sig av kvinnorna, enligt vad han själv har sagt i polisförhör.

Mannen var inte helt okänd för polisen utan hade redan under 2017 förekommit i ett ärende som då inte ledde någonstans.

Polisens förundersökning på 2 490 sidor ger insyn i en annars helt sluten värld när det gäller handeln med sexuella tjänster i Västerås.

38-åringen har berättat i förhör att han lät vissa av kvinnorna som hyrde lägenheter av honom betala hyran, eller delar av den, med sexuella tjänster. Mannen uppger att han har svårt att uppskatta hur ofta det har hänt, men att det skett två-tre gånger i månaden under brottsperioden, 1 juli 2017 till 10 oktober 2018.

På förhörsledarens fråga om hur mycket 38-åringen förlorat i intäkter genom att ha sex med kvinnorna uppger han igen att det är svårt att uppskatta, men att det kunde röra sig om 2 000 kronor per samlag eller mindre. Det kunde också variera i tid hur länge han var med kvinnorna.

Av utredningen framgår också att han ibland kunde köpa två kvinnor för en hel natt. Något som blev hans fall när han försökte göra just detta en kväll 10 oktober förra året.

38-åringen kontaktade då en kvinna i Stockholm som sålde sig via en sexsajt på nätet. Här är ett utdrag av konversationen:

38-åringen: Hi Natalia, I would like to see you. Can we meet now?

Kvinnan: Yes babe outcall

38-åringen: Ok outcall is perfect for me

Kvinnan: For how long time

38-åringen: I was thinking for 2 hours

Kvinnan: 5000

38-åringen: Is ok :)

Efter att kvinnan fått adressen uppstår en diskussion om att resa till Västerås och vad det kostar, vilket slutar med att 38-åringen är beredd att betala ett högre pris. Men då vill han att kvinnans väninna ska ingå. Kvinnan kräver 10 000 kronor för att komma till Västerås.

”Thats ok”, blir 38-åringens svar.

Kvinnan kräver då att få se de 10 000 kronorna mannen säger sig vara beredd att betala.

Han svarar med bilden nedan.

Kvinnan svarar kort att hon kommer till Västerås och att hon har sin väninna med sig. Båda ska stanna hela natten hos 38-åringen i hans lägenhet i Västerås.

Vad som händer efter att kvinnorna ringt på dörren till 38-åringens lägenhet finns det två versioner av.

Tydligt är att det blir någon slags skärmytsling i 38-åringens hall som slutar med att kvinnorna lämnar lägenheten. Kvar i lägenheten blir en av kvinnornas telefoner.

38-åringen skickar knappt 30 minuter senare ett meddelande till kvinnan där det står:

”I went to the hospital. I can't breathe”.

Kvinnorna anmäler honom för att ha rånat dem på mobiltelefonen. Senare gör 38-åringen en motanmälan. Också den gäller rån.

Båda parter menar att den andra sprejat dem med någonting mot ögonen.

Vad som egentligen hände blir aldrig klarlagt, men polisen tar sig in i 38-åringens lägenhet och beslagtar tre mobiltelefoner för att styrka försök till köp av sexuell tjänst samt rån.

När polisens IT-forensiker tömmer telefonerna hittade de information som väcker misstankar om att 38-åringen bedriver koppleriverksamhet genom att han som polisens skriver:

”har frekventa kontakter med prostituerade kvinnor sedan lång tid tillbaka. Av dessa kontakter går att utläsa att han själv är intresserad av att köpa deras tjänster. Han har vid dessa kontakter föreslagit att ses på adresser i Västerås som han i nuläget inte har någon känd koppling till. Han har vid flera tillfällen tagit kontakt med prostituerade kvinnor och erbjudit dessa att ordna boende. [38-åringens namn] har bilder på flera olika lägenheter som han skickat till dessa.”

Polisen skriver också om lägenheten på Pettersbergsgatan och hur den kan kopplas till 38-åringen:

”Vidare har [38-åringen] haft kontakt med en "Vanessa" på Whats App, från maj 2018 – oktober 2018, där adressen Pettersbergsgatan [husnummer] omnämns. Av konversationen kan utläsas att kvinnan har hyrt den aktuella lägenheten av honom tidigare samt hört sig för om att hyra den vid upprepade tillfällen. Priset för bostaden diskuteras och [38-åringen] uppger själv att han är den enda som har nyckel till lägenheten. Den 7 september 2018 ställer kvinnan frågan om lägenheten är ledig den 12 september varpå [38-åringen] svarar att den är upptagen t.o.m. den 21 september. Av detta kan man dra slutsatsen att [38-åringen] har hyrt ut lägenhet vid den tidpunkt då tillslaget mot den aktuella lägenheten görs av polis, den 19-20/9.”

38-åringen grips, anhålls och häktas.

Häktningsförhandlingen hålls 16 oktober 2018 i Västmanlands tingsrätt och sedan dess har alltså 38-åringen varit häktad.

Enligt flera poliskällor har 38-åringen inte tvingat några av kvinnorna att sälja sex. Man misstänker att mannen lider av något slags sexmissbruk, något han fått utlopp för genom att tillhandahålla platser att sälja sex på och sedan få betalt av de prostituerade med sex.

Mannen tvingas månaden innan han avslöjas, i samband med det misstänkta försöket att köpa sex av de två kvinnorna, att säga upp sig från sitt ingenjörsjobb.

En representant för bolaget säger till polisen att:

”[38-åringen] fick säga upp sig med anledning av att de för andra gången kom på honom med att förskingra pengar från företaget. Han hade tidigare fått en varning för det. Förskingringen gick till så att han bokförde att han jobbade i flera veckor då han i verkligheten inte var på jobbet och inte utförde något arbete samtidigt som han tog emot lön som att han hade jobbat. Han fick vara ledig ett tag och sedan slöt de ett avtal om att han fick några månadslöner om han sa upp sig.”

När polisen gjorde husrannsakan i 38-åringens lägenhet fann man en svart kartong full med pengar. När pengarna kontrollräknades blev resultatet en summa på 246 000 kronor.

38-åringen menar att detta är pengar som han sparat ihop under flera år och att det rör sig om cirka 150 000 kr. Pengarna, menar han, är gåvor från en släkting samt från försäljning av diverse inredning från en lägenhet. Han uppger även att en del av kontanterna är spelvinster, då han brukar spela poker om pengar med sina vänner.

Polisen har sammanställt en beräkning av inkomsterna från uthyrningen av lägenheten på Pettersbergsgatan och den visar att 38-åringen ska ha fått in totalt 353 640 kronor.

Kammaråklagare Eva Uggla menar att vinsten av uthyrningen av de olika lägenheterna har uppgått till 240 400 kronor.

38-åringen medger att han upplåtit lokaler mot ekonomisk ersättning men bestrider att hans vinning uppgått till den summa åklagaren påstår.

Den misstänkte erkänner att han ”främjat och på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjat att ett stort antal prostituerade haft tillfälliga sexuella förbindelser mot ekonomisk ersättning.” enligt en skrivelse från hans försvarare, advokat Jari Smolander, till tingsrätten.

Han erkänner dock inte grovt koppleri som åklagare hävdar utan erkänner koppleri i normalgraden.

Rättegången mot den misstänkte kopplaren startade i torsdags har nu uppehåll fram till torsdag i nästa vecka.

Om 38-åringen fälls för grovt koppleri, som åklagaren menar att det handlar om, kan straffet bli fängelse mellan två och åtta år.