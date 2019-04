Alla bilar återfunna efter stölderna från bilfirmor i Västerås – en misstänkt man gripen

Under natten till långfredagen lyckades en polispatrull hitta en av de tre bilar som stulits i Västerås de senaste dygnen. En polispatrull i Västerås fick syn på en vit BMW, som man misstänkte var den som stals från KFL Bilcenter under onsdagen.

Ett förföljande inleddes.

– Patrullen tappade bort bilen för en stund, men hittade den senare parkerad och tom, säger Thomas Gustafsson, befäl vid polisens regionledningscentral.

Efter vidare kontroll visade det sig att det var den stulna bilen som hade hittats. Den hade försetts med falska registreringsskyltar.

– Det finns en misstänkt person, en 20-årig man, som vi anträffade i närområdet där bilen hittades. Han är gripen, säger Thomas Gustafsson.

Det bilfyndet innebär att samtliga tre bilar som stals har återfunnits. Den första, Audi:n som stals från Västerås fordon, hittades på Vallby redan under natten till skärtorsdagen. Och den andra, den svarta Audi:n som stals från Mellinger bil under föregående natt, uppges ha hittats under skärtorsdagen.

– Alla tre är nu anträffade, säger Thomas Gustafsson.

Nu återstår att utreda vem eller vilka som stulit bilarna och om det finns något samband mellan stölderna.