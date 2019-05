Ännu ingen person misstänkt för Bäckby-skjutningen i bilverkstaden – polisen har hittat kulor och hylsor

Anmäl text- och faktafel

Det var på valborgsmässoafton en mopedburen och beväpnad man kom in till bilverkstaden på Bäckby för att, som ska ha sagt, få sin moped lagad.

Det visade sig dock att han var ute efter en person han namngav, den nu skjutne mannen som är i 45-årsåldern.

Den skjutne mannens kollega har berättat för VLT att han stod bredvid sin kompanjon när den misstänkte och helt svartklädde gärningsmannen slet fram en pistol och öppnade eld.

Kollegan slängde sig då ner på golvet för att försöka ta skydd. Efter skotten, tre till fyra stycken, flydde gärningsmannen från platsen på en moped.

Kvar blev de båda kompanjonerna. Den ene blödande och träffad i benen

Den skadade mannen fördes i ambulans till sjukhuset i Västerås där han opererades senare på kvällen.

På fredagen, tre dagar efter mordförsöket utreder polisen fortfarande brottet, som man säger via presstalespersonen Johan Thalberg, brett.

Johan Thalberg berättar också att det inte gripits någon person. Han berättar också att polisen ännu inte har någon speciell person som man misstänker har utfört skjutningen.

För att komma vidare i förundersökningen ber nu polisen allmänheten om fler tips och vittnesmål.

– Polisen arbetar brett med utredningen och behöver få in fler tips och iakttagelser från före, under och efter aktuell tidpunkt och plats för att komma framåt i utredningen. Tips kan lämnas på vår hemsida, polisen.se, eller via telefon 114 14, säger Johan Thalberg.

Har ni hittat något vapen ni misstänker har använts vid mordförsöket?

– Inget vapen har hittats. Kulor och hylsor har anträffats på platsen för skjutningen.

Dessa har tagits i beslag och undersöks nu av kriminaltekniker för att se om det finns spår som kan leda till gärningsmannen.

Det brann en moped på Skälby samma kväll som skjutningen i bilverkstaden. Vet ni om det var den moped som gärningsmannen flydde på, eller har ni kunnat avfärda den från utredningen?

– Polisen har kännedom om den mopeden men kan i nuläget inte säga om den hade något med skjutningen att göra.

Hur mår den skjutne mannen?

– Det enda jag har uppgifter om är att mannen är skottskadad men att det inte ska vara livshotande. Det är fortsatt rubricerat som mordförsök, säger Johan Thalberg.