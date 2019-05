Brittiska Guardian: Västerås har en ”superb” domkyrka, ett fascinerande skeppsmuseum – och en udda stuga i sjön

Anmäl text- och faktafel

Resereportern Catherine Edwards konstaterar, möjligen lite besviket, att tågfärden rör sig genom ett landskap som är "mostly flat" (mestadels platt), men rekommenderar naturutsikten från tågfönstret.

I Västerås kallar hon Domkyrkan "superb". Hon anser också att Västerås sommartid är en bra bas för sjöutflykter till massor av öar (”... an excellent summer base for exploring myriad islands by ferry ... ") och Västerås historiska skeppsmuseum på Frösåkers brygga får betyget ”fascinating”.

Anundshög, Kokpunkten och Steam hotel finns också med, liksom lilla Utter inn, som beskrivs som en ”off-grid underwater cabin” (en lite avsides liggande undervattenstuga).

Reportaget läs läsas av många. The Guardian når över fem miljoner läsare varje dag på papper och i dator/mobil.

