Bussarna läggs om när studenterna tar över stan

Mellan klockan 10 och 15 på onsdag den 5 juni kommer alla bussar som normalt sett trafikerar Västerås centrum att åka runt via Ringvägen i stället.

Några av linjerna leds redan om på grund av det pågående vägarbetet på Vasagatan.

Hållplatserna vid Rudbecksgatan, Smedjegatan, Stora gatan och Källgatan stängs tillfälligt av, medan de tjoande studenterna åker runt, runt på sina traktor- och lastbilsflak.

Bussarna som påverkas går på linjerna 2, 5, 6, 12, 13 och 21 (som redan leds om via cityringen på grund av vägarbetet på Vasagatan) samt även linjerna 1, 3, 4 och 11 som under studentdagen leds om via cityringen.