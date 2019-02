Då kommer Spanienvärmen till Västerås: ”Det blir högtryck”

Anmäl text- och faktafel

Under onsdagen kommer solen titta fram men det kommer fortfarande vara kyligt. Senare under eftermiddagen och kvällen ökar molnigheten igen och natten till torsdag och under tidiga morgontimmar kan det komma 1-3 centimeter snö. Temperaturen kommer att hålla sig under nollstrecket.

- Under torsdagen rör sig kallfronten bort österut men det kommer fortfarande vara ganska kyligt med temperaturer mellan 1-4 minusgrader, säger Mikael Sjöstrand, meteorolog på Foreca.

Under fredagen kommer det i stort sett vara samma väderlek men nu blir det ett par grader varmare. Från att ha varit uppemot 5 minusgrader under natten kommer temperaturen stiga till runt nollstrecket under dagen.

Under natten mot lördag drar ett högtryck med mildare luft in från Spanien över Skandinavien och nu blir det varmare men fortfarande molnigt.

Det kan bli mellan 4-6 grader i Västmanland, det är 3-4 grader varmare än normalt.

– Under söndagen blir det lite vårkänslor om molnen luckras upp, men det kan bli ett stort spann i temperaturerna. Blir det sol kan det bli mellan 7-9 grader varmt, säger Mikael Sjöstrand.

Och ännu mer sol och värme är på väg.

– Det blir ett högtryck i början på nästa vecka. Tisdagen kan det bli upp till 12 grader varmt med hjälp av solen. Men senare under veckan blir det ett bakslag för värmen med ostadigare och kallare väder igen.