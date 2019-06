Dags för den stora science fiction-festen Replicon – många kända författare kommer till Västerås

Varje år anordnas SweCon, en stor svensk kongress för genrerna science fiction, fantasy och skräck. Ofta äger den rum i Stockholm eller Uppsala, men i år har föreningen Västeråsfandom tagit på sig att ordna kongressen. Upplägget är tämligen ambitiöst. Under tre dagar anordnas ett 50-tal olika aktiviteter, allt från seminarier och författarmöten till skrivarverkstäder och kurser i hur man startar fandoms och skapar cosplaydräkter.

Ett science fiction-fandom är ett sorts informellt nätverk som binder samman entusiaster. Fenomenet har funnits i USA sedan 1920-talet och i Sverige sedan 1950-talet. Fandoms går ut på att entusiasterna träffas för att samtala om böcker, filmer och serier och bilda kunskap om olika verk och företeelser genom att ordna författarmöten och föredrag av olika forskare.

Västeråsfandom startades 2015 av den inflyttade Uppsalabon Håkan Wester och samlar ett gäng västeråsare. De brukar ordna pubkvällar en gång i månaden där stadens science fiction-entusiaster umgås kring sitt stora intresse.

Carl Öhrn är med i Västeråsfandom och är en av arrangörerna bakom Replicon SweCon 2019. Han tycker att ”fantastik” är ett bra begrepp som ringar in science fiction, fantasy och skräck.

– Jag har alltid tyckt om de här genrerna, långt innan jag kände till begreppet fantastik. Bra fantastik handlar om att genom de fantastiska berättelserna spegla vår värld och tillvaro på olika vis, säger Carl Öhrn.

Den store Västeråsförfattaren Lars Gustafsson har om fantastiken skrivit att den handlar om att utgå från en fantastisk och världsfrämmande idé och sedan gestalta den konsekvent utifrån den logik som skulle gälla om den vore sann. Fantastik går ut på att skapa ”tänk om”-verkligheter.

– Det ligger mycket i det, det är den konsekventa framställningen av det fantastiska som är tjusningen, annars blir det bara lösa fantasier där allting kan hända, säger Carl Öhrn.

Att årets upplaga av SweCon heter Replicon beror på att den brittiske filmskaparen Ridley Scotts klassiker ”Blade Runner” (1982) utspelar sig 2019. Den framtidsvision filmen har av vår värld kan inte påstås ha slagit in, samtidigt finns det mycket i den som vi känner igen och som vi kan ana kommer att förverkligas.

Replicon kommer från ordet ”replikant” vilket betecknar de biologiska robotar som ”Blade Runner” handlar om. Dessa har skapats som en sorts slavkast åt människan, men är starkare och intelligentare än gemene man. Det replikanterna har emot sig är att de har kort livslängd, de är genetiskt programmerade för att bara leva i några år (de framställs som fullvuxna).

Just människolika robotar, androider, är ett sedan länge återkommande tema inom science fiction-genren. Det är något med den artificiella intelligensen, ett avancerat tänkande som inte är fullt mänskligt, som fascinerar och skrämmer oss. I ”Blade Runner” tar Scott det så långt att vi till slut blir osäkra på vad den mänskliga identiteten egentligen är.

– Frågan blir vad som egentligen skiljer människan och androiden från varandra? Science fiction-berättelserna handlar ofta om vilken roll androiderna skulle ha i vårt samhälle, skulle de bli en slags slavar som bara finns för att tjäna oss?

I ett av kongressens seminarier diskuterar mjukvarutestaren och författaren Eva Holmquist det faktum att artificiell intelligens har fördomar. Om vi tror att datorer fattar mer objektiva beslut än människor tar vi gravt miste.

– Datorer uppfattar världen och interagerar med den utifrån hur de är programmerade och vad de är programmerade för att göra. Eva Holmquist berättar om hur datorernas fördomar yttrar sig och hur de också tränas till att ha det.

– Det som fascinerar oss med artificiell intelligens är att vi egentligen inte riktigt förstår den. I klassisk programmering kan vi förutsäga datorers ”beteenden” och ur koden härleda hur den kommer att agera och lösa vissa uppgifter. Programmeringen av artificiell intelligens är annorlunda, vi matar in mängder med data som vi kategoriserar åt datorn för att den ska kunna orientera sig i ny information, men exakt hur den sedan gör det är inte möjligt att fullt ut analysera.

De mänskliga robotarna väcker frågor kring vårt behov av att kategorisera och inordna verkligheten, men också kring vårt känsloliv och om kärleken. Det är något som utforskas av den amerikanska vetenskapsjournalisten och författaren Annalee Newitz i hennes prisade roman ”Autonomous” (2018).

– ”Autonomous” är ett bra exempel på hur fantastiken reflekterar vår värld. I boken har en man skapat en robot som ”könas” som "han". Men vartefter får huvudpersonen så starka känslor för sin robot att han frågar den om han kan få kalla den ”hon” i stället. Det väcker frågor kring hur kön konstrueras i vårt samhälle, vad är det för attribut som vi klistrar på kroppen och vad i den utgör könsidentiteten i sig?

– Annalee Newitz lever tillsammans med författaren och transpersonen Charlie Jane Anders och ”Autonomous” kan också se som en roman om deras relation.

Annalee Newitz och Charlie Jane Anders gör också den populära podden ”Our Opinions Are Right” som handlar om hur science fiction kan kasta ljus på vetenskap och samhälle. Under kongressen paret hedersgäster och de deltar tillsammans eller var för sig i flera seminarier om bland annat tidsresor och den artificiella intelligensens påverkan på vårt samhälle. I ett seminarium kommer de att diskutera just den fantastiska identiteten.

– Det handlar om hur fantastiken kan utforska och ge perspektiv på oss människor och våra relationer. I den fantastiska litteraturen möter vi könsneutrala robotar, polygama utomjordingar och medvetanden som är spridda över många olika kroppar samtidigt. Vad kan sådana berättelser säga om hur vi uppfattar våra liv och samhällen i dag?

Kongressens andra hedersgäster är också ett par. Rollspelskonstruktörerna och författarna Gunilla Jonsson och Michael Petersén skapade på 90-talet de populära rollspelen ”Mutant” och ”Kult”. Utifrån det senare skrev de romanen ”Döden är bara början” (2018) som utspelar sig i samma värld. Övergången från rollspel till roman, eller det faktum att spelet och romanen, utforskar samma verklighet, ger både spel och litteratur fler dimensioner och väcker tankar kring fiktivt berättande. Kult-världen är öppen att utforskas och medskapas av både rollspelare och andra författare, Anders Fager har skrivit romanen ”För Gudinnan” (2018) där han självständigt orienterar sig i den.

Kult-världen är en kopia av vår, men bygger på platonska, mesopotamiska och gnostiska föreställningar om att människorna lever i en skenverklighet som skapats av det mystiska väsendet Demiurgen. Spelet så väl som romanen ställer filosofiska frågor kring vad som egentligen utgör en verklighet, något som lämpar sig när spelvärlden och den riktiga tillvaron samspelar.

– Gunilla Jonsson och Michael Petersén har skapat en helt egen kosmologi som man kan utforska i olika medier, som rollspelet eller romanen. Spelet och berättelserna handlar om hur människor börjar upptäcka att verkligheten egentligen inte är som de har trott att den är.

Till Replicon kommer också andra bekanta gäster som författarna Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren. Dessutom kommer litteraturvetaren Jerry Määttä, som är Sveriges ledande forskare inom science fiction.

Kongressen är öppen för alla. Den börjar i dag och pågår till söndag.