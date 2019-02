De kan vinna pris på Guldstänksgalan – här är de nominerade

Med fem veckor kvar till Västerås näringslivsgala Guldstänk har de nominerade företagen i de sex olika kategorierna utsetts. Det mest prestigefyllda priset – Årets Företagare 2017 – står mellan Kopparlundens Bageri, Carbomax AB och Björks Buss.

Vid ett mingel på torsdagkvällen presenterades alla nominerade.

Doris Näckdal som driver Kopparlundens bageri är en av dem.

Hur känns det att vara nominerad till Årets Företagare?

– Det är fantastiskt så klart. Det blir någon slags bekräftelse på det man gör. Mitt bageri är en lite ovanlig grej i Västerås och har startats mer av en slump än genom storslagna planer och så har det gått så himla bra. Man får lite cred för det.

Doris Näckdal har tidigare vunnit Västerås handelspris och blev nominerad till Årets nystartade vid Guldstänk när företaget var nytt.

Klasserna är många och alla företag som var med fick gå upp och presentera sig.

Veggoköket kan vinna Årets Hållbarhetspris. Företaget representerades av Såma Mirza och Frida Hjärtström. Även de var förstås glada över nomineringen.

– Det är helt fantastiskt. Vi är tacksamma över att Västerås stad vill uppmärksamma oss, säger Frida Hjärtström.

De har drivit Veggoköket i snart fyra år och varit restaurang i ett och ett halvt år.

– Vi satsar mycket på vår färgsprakande buffé, säger Såma Mirza.

Hon tillägger att företaget ökar dagligen i takt med att medvetenheten ökar om klimat och miljö.

Guldstänk skapades för att få fram förebilder och ambassadörer för företagande, innovationer och marknadsföring i Västerås. Det har blivit en årlig återkommande näringslivsgala där nya nominerade och vinnare presenteras.

Bakom Guldstänk står Almi Mälardalen, Företagarna Västerås, Handelskammaren Mälardalen, Marknadsföreningen i Västerås och Västerås stad och galan lockar idag dryga 900 deltagare.

De nominerade är:

Årets företagare

Kopparlundens Bageri

Carbomax

Björks Buss

Årets marknadsförare

Britt

Sisu Idrottsutbildarna/Tony Lorenzi

Mälardalens högskola

Årets exportföretag

Prevas

Enics Sweden

Nordic Funaces

Årets hållbarhetspris

Sveafastigheter Bostad

Mälardalens Frukt och Grönt

Veggoköket

Årets Innovatör

Operationskollen

Wedevia

Findie

Årets nystartare

Way to Go

Salladsmagasinet

Modus Operations