De trampade för livet – under tolv timmar

Det var onekligen full snurr på cyklarna i en av World Class Arenas lokaler på nionde våningen i Punkt-huset. Under lördagen trampade drygt cirka 180 välgörenhetsvilliga för att bidra med livsviktiga stålar till Barncancerfonden.

– Att dra in pengar till Barncancerfonden och uppmärksamma det här är syftet för mig. Det är kul att kombinera motion med något som är bra, säger Patrik Ekholm.

Spin of Hope sägs vara Nordens största spinningevent och även om deltagarna inte kommer en millimeter framåt på sina cyklar under tolv timmar, får forskningen kring barncancer en skjuts framåt. Bara i fjol samlade eventet in drygt 6,5 miljoner kronor in till den ideella organisationen – och vår framtid.

– Man blir berörd när man exempelvis ser reklamfilmen En tom stol i klassrummet. Det känns. Jag har själv barn, så det är givet att man vill vara med och bidra.

Den tidigare elitishockeyspelaren Patrik Ekholm, med spel ibland annat Linköping HC, Skellefteå AIK och Västerås IK (2003-2005), vill vara med och göra skillnad.

– Jag är med i andra evenemang också, som exempelvis att spela golf, något som drar in pengar till välgörenhet, säger han.

Det är första gången på flera år som Spin of Hope arrangeras på World Class Arena.

– Dels är det för en bra sak för Barncancerfonden, dels skapar det förutsättningar till att få människor i aktivitet. De som tränar tar med sig sina kollegor eller vänner och sätter ihop ett lag, ett startskott för att börja träna, säger initiativtagaren tillika instruktören och gruppträningsansvarige Linn Brenna.

Spinningeventet på World Class Arena drog in 30 500 kronor (anmälningsavgifter) till Barncancerfonden. Utöver det var det också de som skänkte via swish.

– Det känns så bra att ha gett något till något som gör skillnad, något som verkligen betyder något, menar Linn Brenna.

I Västerås arrangerade även Hässlöhuset och Actic (Kristiansborgsbadet) Spin of Hope, som pågick mellan klockan 7 och 19.