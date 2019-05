Efter konflikten – Club Rockers lämnar Bankiren: ”Tagit mina grejer därifrån”

I juni 2018 rapporterade VLT om att Club Rockers, som främst arrangerat pop- och rockkonserter sedan 2001, var redo att lägga ner sin verksamhet på Bankiren.

Arrangören Lasse Holmgren kunde inte få tillräcklig ekonomisk bäring i konserterna.

– Jag är skyldig både hotell och artister pengar. Det kostar för mycket att gå till jobbet. Man kanske inte ska sälja någonting som folk inte vill ha ... Det är verkligen jättetråkigt, men har man inte råd så har man inte, sade Lasse Holmgren då.

Till hösten drog han dock i gång med spelningarna igen, även om de var snäppet färre än tidigare år.

I samband med det sade han:

– Bankiren har tjatat på mig om att komma tillbaka, eftersom de inser hur mycket extra pengar de drar in tack vare en publik. Men även fast jag lyckats betala av en del skulder är jag fortfarande skyldig både band och hotell pengar. Flera har varit schyssta och gett mig mer tid, men jag måste ju fortfarande betala tillbaka.

Nedan: Se klipp från Avantgardets spelning på Bankiren:

Efter en höst och vår med konserter av bland andra Avantgardet, No Fun at All, Lillasyster och lokala hiphopgruppen LBSB är det dock slut igen.

På riktigt denna gång.

Lasse Holmgren har förflyttat sin utrustning från Bankiren.

– Det handlar inte om de som driver Bankiren personligen, men yrkesmässigt kan jag inte jobba med dem längre. Att arbeta på deras premisser har blivit svårare och svårare och nu fungerar det helt enkelt inte längre, säger Holmgren.

Han anser att överenskommelsen mellan honom som arrangör och Bankirens krögare varit orättvis.

– I min värld är det bättre att både Bankiren och Club Rockers tjänar lite pengar, i stället för att de ska få det att gå runt medan jag inte får det. Jag har gått back på alldeles för många konserter och det fungerar inte längre.

Framför allt anser han att en viss del av alkoholförsäljningen under de kvällar han arrangerar gig borde tillfalla Club Rockers. Inte bara biljettintäkterna.

– Det är ju Club Rockers arrangemang som drar dit folk, så att de kan sälja sin öl. Då borde det vara rimligt att vi får en procent på alkoholförsäljningen.

Ägaren Mats Karlholm vill inte kommentera specifika överenskommelser mellan Bankiren och arrangörer.

– I det här fallet är det lite som ett förhållande: det har runnit ut i sanden. Vi stänger inte några dörrar för Lasse och kan definitivt tänka oss ett samarbete med honom i framtiden. Vi skulle inte ha haft någonting emot om han ville fortsätta arrangera spelningar här någon gång ibland. Däremot kan vi tycka att han lite grann har målat in sig i ett hörn och inte visat så mycket samarbetsvilja. Vi kan tycka att han har bokat samma band lite för många gånger, säger Karlholm.

Bankirens avsikt är att fortsätta arrangera konserter, fast i egen regi.

– På fredagarna kör vi vidare med vårt populära musikquiz och på lördagarna är planen att boka större akter och varva med några yngre, hungriga lokala band. Det här kommer vi att planera under sommaren och sedan dra i gång med till hösten.

För Lasse Holmgren är planen att fortsätta som arrangör.

Club Rockers är långt ifrån dött.

– Inom kort kan jag avslöja exakt vad som kommer att hända, men det jag kan säga redan nu är att Club Rockers kommer att arrangera spelningar under sommaren och sedan fortsätta till hösten. Det är spännande tider och vi ser fram emot att kunna hålla till på andra platser.