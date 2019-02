Emma Keenan om sitt yrkesval: ”Ibland kan jag tänka på mitt jobb och bara börja gråta”

När man kliver innanför dörrarna på Comfort Hotel i Västerås möts man av idel leenden. Emma Keenan, som är Bareception manager (receptionschef), står och nynnar samtidigt som hon plockar av borden efter frukosten.

Att hon gillar sin arbetsplats går inte att ta miste på.

– Hotell är underbart. Ibland kan jag tänka på mitt jobb och bara börja gråta för att jag tycker så mycket om det, säger hon och skrattar.

Emma är född och uppvuxen på Skiljebo i Västerås. Efter studenten fick hon chansen, via Arbetsförmedlingen, att prova på att jobba på Hotell Arkad i city och beslöt sig då för att satsa på ett yrke inom branschen.

Emma gick en ettårig utbildning på Västerås Folkhögskola och gjorde sin praktik på ett hotell i Stockholm. Efter praktiken fick anställning på hotellet.

– Det kändes så skönt att man hade gjort rätt yrkesval.

Efter några hotellbyten i huvudstaden återvände hon till Västerås i samband med Comfort Hotels öppnande.

– Härligt att flytta tillbaka, min familj bor här och saknar man Stockholm kan man ju bara ta tåget dit, säger Emma.

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Gästerna och medarbetarna. Jag tycker om när folk mår bra, då mår jag som bäst.

Och det är just för sitt goda humör, varma leende och sitt enorma engagemang som Emma blev prisad som "Department Manager of the year" inom koncernen Nordic Choice Hotels.

– Det var jättestort, men jag trodde inte jag skulle vinna, de andra är ju så fantastiska, säger hon ödmjukt.

Nordic Choice Hotels är en hotellkedja som grundades av Petter Stordalen. Vid invigningen av hotellet i Västerås för ett år sedan var han plats.

– Det är bara positiva saker som kommer från han. Visst, han vill tjäna pengar, men han gör det på ett bra sätt och tänker på miljön. Vi är plastfria, minskar transporterna, vattenanvändningen och elförbrukningen.

– Dessutom samlar vi in barnvagnar till behövande länder och i julas samlade vi in julklappar som vi skänkte till en organisation.

Vad har du för framtidsplaner?

– Jag ska bli hotelldirektör, det känns spännande och rätt för mig.

Mer om Emma:

Ålder: 28 år.

Bor: Vid Djäkneberget i Västerås.

Gör: Receptionschef på Comfort Hotel i Västerås.

Gymnasiet: Rudbeckianska, Bild och form.

Dig själv med tre ord: Glad, snäll och flexibel.

Ville bli som liten: Sjuksköterska. "Det hade inte varit helt främmande för mig nu heller. Man jobbar ju med människor och det är det som är det viktiga för mig".

Gör en ledig dag: Umgås med familjen och tar det lugnt.

Hobby: "Jag har köpt brio-tågbanor på Myrorna och håller på att bygga upp den för att, precis som Sagotåget, ha den gåendes längs med väggen."

Läser: Böcker läser jag oftast på semestern, till vardags läser jag nyhetssajter. När jag är hemma hos farfar och farmor och mormor, som har tidningen, tycker jag det är fantastiskt att sitta och dricka en kopp kaffe och samtidigt bläddra i den.