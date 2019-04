Fiskade gädda – fick stort vildsvin på kroken: ”Jag blev jättechockad”

Under skärtorsdagen tog Jimmy Johansson och Kenny Stillman båten ut på Mälaren för att flugfiska efter gädda. De hade planerat in en heldag och tanken var att leta reda på en bra plats inför en kommande fisketävling. Men under förmiddagen var det något helt annat än en gädda som plötsligt fastnade på kroken.

– Det tog tvärstopp, så först tänkte jag att det var ett rejält bottennapp. Men sedan kände jag att det gav med sig, men att det var jättetungt.

Jimmy började dra hem linan.

– Det var så tungt att jag var helt säker på att det var en stor stock eller drivved, spöet höll på att gå av.

Men det han till slut fick upp till ytan var något helt annat än en stock.

– Jag blev jättechockad, jag hade krokat ett dött vildsvin.

När de hämtat sig från chocken lirkade de bort kroken och lät vildsvinet sjunka till botten igen.

– Man kan lugnt säga att det här är det konstigaste jag någonsin har fått på kroken. Det blir absolut en fiskehistoria att berätta för barn och barnbarn, säger Jimmy Johansson.

Eftersom de stannat båten mitt i Sörfjärden och Jimmy kastat ut från land, är hans teori att vildsvinet gått genom isen.

Efter den uppskakande händelsen fortsatte de att fiska ett par timmar till.

– Och jag fick även någon gädda, men det här är verkligen en fisketur som jag aldrig glömmer.

Hur mycket tror du att vildsvinet vägde?

– Jättesvårt att säga, jag har faktiskt ingen aning, men det var jättestort och tungt.