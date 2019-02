Galna vädervändningen – snökaos blev floder på vägarna

Anmäl text- och faktafel

Regn i kombination med töväder fick stora mängder snö att smälta. Men ovanpå en hel del gatubrunnar låg det fortfarande is och snö under fredagen. Resultatet blev en hel del översvämmade vägar i Västerås.

– Våra driftentreprenörer har en daglig tillsyn. När vi upptäcker att en brunn är täckt av is så hugger de bort isen, ibland behövs det het ånga för att lösa upp isproppen, säger Roy Westerlund, gatuingenjör på Västerås stad.

Det finns några kända ställen där det snabbt blir översvämning om brunnen är övertäckt av is och snö. Det handlar bland annat om Hästhovsgatan, under järnvägen, men också Hamngatan, även det handlar om ett parti som ligger under järnvägen. Det är för övrigt Västerås lägsta punkt.

– Det är ganska vanligt med översvämningar på våren, i april-maj. De kan uppstå lite varstans. Det är inte alltid självklart var smältningen blir, det beror på hur mycket snö det finns på platsen.

Det enda råd som kan ges är att köra långsamt, särskilt om man inte känner till gatan och därmed inte vet hur djupt vattnet är. Kör man i för djup vatten kan bilen ta skada.

Om man upptäcker en större vattensamling kan man ringa till kommunens kontaktcenter under vardagar. På kvällar och helger är det till Mälarenergis driftscentral man ska vända sig.

Vi kollade in vattenstänket vid Röda torget.