Han tycktes gå omkring med en kofot eller annat brytverktyg, eventuellt på spaning efter lämpligt hus att bryta sig in i. Kringboende larmade polisen och tycks också ha skrämt iväg den okände mannen; han satte sig i sin bil och försvann.

Flera polispatruller sökte efter fordonet och mannen under torsdagen utan resultat. Det tycks som om mannen inte hunnit bryta sig in någonstans – det fanns under torsdagen inga rapporter om fullbordade inbrott eller spår av inbrottsförsök i närområdet.