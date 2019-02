Israpport: Slasket lockar inte till turer på Mälaren

Anmäl text- och faktafel

Skridskoloppet Arosrännet, som skulle ha körts på de plogade banorna på Västeråsfjärden på söndag, har ställts in. Nu hoppas arrangörerna kunna genomföra loppet nästa helg.

Följande uppgifter från VLT:s rapportörer samlades in under fredagen. Tänk på att naturis är en färskvara och kan förändras snabbt beroende på väder och vind.

1. Hamnen, Rolf Ericson: Isen är 15 till 20 cm och väl bärig. Snön håller på att stöpa ner. Ovanpå isen finns nu ett 1 dm tjockt lager av slask och på detta 5 till 10 cm våt snö. Det kan bli riktigt blött och slaskigt till helgen och ingen is som man går ut på. Svaga områden är som tidigare intill broarna och vid badplatsens bryggor, i hamnbassängen vid färjekajen och intill båtrännorna.

2. Lövudden, Bengt Andersson: Isen är täckt av ett lager på cirka 12 cm blöt snö med inslag av slask. Ska man ut på isen är stövlar och varma sockor bäst på fötterna. Dessutom kunskap, utrustning och sällskap. Isen är för närvarande stabil, men svår att bedöma under snön utan ispik och flitigt pikande. Skulle man börja pumpa ut dagvatten eller kylvatten så kan försvagningar uppstå.

3. Fullerö, Daniel Eriksson: Isen är stabil men det har stöpt igenom på en hel del ställen, i sprickor och öppningar. Det är tungt att gå på isen. Råken är svår att se med stöpet runt om.

4. Öster Mälarstrand, Ola Kasimir: Isen är över tio centimeter tjock och väl bärig. Banan är plogad men blöt, ytan kan vara mjuk. Varning för isen vid uddarna utmed Öster Mälarstrand. Även varning för viadukterna (brotrummorna) under den yttre vågbrytaren och vid vågholmen utanför Öster Mälarstrand. Vistas inte under Björnöbron! Vistas inte i närheten till båtrännan.

5. Almö-Lindö, Hans Sjöberg: Isen är bra men det finns ingen anledning att gå ut på den. Det är snöstöp på hela isen. Det är svårt att ta sig fram i slasket. Det går inte att åka skidor.

6. Ridöfjärden och Hässlösundet, Bengt Stridh: 25 cm tjock is och 10-15 cm kramsnö med lite blött i botten vid Dyudden på Ridöfjärden fredag morgon. Plusgrader och regn under helgen kommer att ge blött snöslask på isen, som gör isvistelser onjutbara under helgen. Hässlösundet har väl bärig is. Endast plogad bana tänkbar för skridsko men det kommer att bli mycket blött då plusgrader och regn förutspås under helgen.

7. Tidö-Lindö, Per Tengström: Stabil is med snö och omväxlande stöp ovanpå. Det går varken med skidor eller skridskor. Varning för sundet mellan Gångholmen och Tidö-Lindö!

8 och 9. Kärrbo och Kungsårafjärden, Peter Björklund: Isen är 18-25 cm, 18 i Aggarösundet. Om det stöper mer i helgen kan slukhål förekomma. Varning för råken som går från norra änden på Skarpan mot Lindholmen. Det kan vara förrädiskt när det är mycket vatten på isen. Varning för Ängsösundet, där är det alltid strömt. Isen kan bryta upp längs farleden.

10. Fagerön, Per Vidlund: 20-25 cm, sprickor utefter farleden kan förekomma. Mycket snö och stöp på isen, det är tungt före.

11. Långholmen, Jan Vidlund: Det har inte hänt något med isen, den är 25 cm. Mycket stöp och slask på isen. Det är inget bra före, varken för skidor eller skridskor. Varning för Skurusundet!