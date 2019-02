Israpport: Stabil is kan bli sämre i värmen: ”Se upp vid sund, uddar, vass och bryggor”

Anmäl text- och faktafel

Följande uppgifter från rapportörerna kom in under fredagen. Tänk på att naturis är färskvara och kan förändras snabbt beroende på väder och vind.

1. Hamnen, Rolf Ericson: 15 till 20 centimeter is, som kommer att stå sig bra över helgen även om det blir några plusgrader. Svaga områden intill broarna, i hamnbassängen vid färjekajen och intill båtrännorna. Intill bryggor, stolpar och på utsidan av betongpiren smälter isen i solvärmen. Vid badplatsen Lögastrand är det mycket öppet vatten. Undvik området.

2. Lövudden, Bengt Andersson: Isläget vid Lövudden fredag förmiddag: Stabil is, cirka 20 centimeter. Vid fartyg förtöjt vid bryggan pumpas vatten runt så att där är öppet och svag is. Efter ett par dygns kyla och lite snöfall så är ytan hård. Snön har drevat till ett zebraliknande mönster. Cirka hälften av ytan är renblåst och däremellan lös snö 1-2,5 centimeter. Det går ganska bra att åka skridskor. Med omslag till varmare väder kan isen och snön förändras. Lämplig utrustning, kunskap och sällskap på isen anbefalles.

3. Fullerö, Daniel Eriksson: Stabilt läge. Isen är 20 centimeter tjock. Det kan förändras när värmen kommer. Se upp vid Fulleröråken.

4. Öster Mälarstrand, Ola Kasimir: Det börjar bli vår. Landlöst (isen närmast land har smält), underfrätning och en del slukhål men för övrigt är isen är över tio centimeter tjock och bärig. God isvana krävs för de som tänker vistas vid sidan av den plogade skridskobanan. Varning för isen vid uddarna utmed Öster Mälarstrand. Även varning för viadukterna (brotrummorna) under den yttre vågbrytaren och vid vågholmen utanför Öster Mälarstrand. Vistas inte under Björnöbron! Vistas inte i närheten till båtrännan. För aktuell status på den plogade banan se sidan för skridskobanan på Västeråsfjärden (https://kartor.vasteras.se/skridskobana).

5. Almö-Lindö, Hans Sjöberg: Kylan har gjort isen stabil, men värmen som kommer under helgen kommer att medföra problem. Var försiktig runt bryggor och stolpar samt vid stränder närmast land.

6. Ridöfjärden och Hässlösundet, Bengt Stridh: Ridöfjärden och Kärrbofjärden: Kärnisen har smält fram och det var på fredag morgon upp till en knapp centimeter snö på isen. Isytan har en del buligheter. Vid Dyuddens är isen 20 centimeter tjock, men tunnare partier finns närmare farleden, där isen även kan brytas upp i flak. Något hundratal meter om Fröhomens fyr finns ett litet grund med tunn is eller öppet vatten. Mot Vretaskär går en råk. Snön kommer att smälta bort under helgen. Med de höga temperaturer som förutspås på söndag blir isen sannolikt ytmjuk. Värmen under den kommande veckan kommer att försämra Mälarisen, speciellt där strömmar och båttrafik påverkar kan det bli en övergång till våris med dålig bärighet. Hässlösundet: Fin skridskois på den plogade banan. Svag is vid påstigningen på banan vid Björnöbrons östra sida. Vistas inte i närheten av Björnöbron.

7. Tidö-Lindö, Per Tengström: Under fredagen såg det bra ut, men värmen i helgen kan förändra saken. Den som ska ut ska helst ha god isvana, ha god utrustning och inte vara ensam på isen. Se upp vid sund, uddar, vassområden och bryggor. Isen kan vara sämre på vissa håll. Var extra försiktig där det är strömt.

8 och 9. Kärrbo och Kungsårafjärden, Peter Björklund: Stabilt läge med 15 till 17 centimeter is. Det finns landlös is. Närmaste veckan bjuder på stora temperaturskillnader, vilket kommer att påverka isen. Var försiktig, inte minst vid råken mellan Skarpen och Lindholmen.

10. Fagerön, Per Vidlund: Successiv försämring av isen när värmen kommer under veckan. Landlös is. Extra försiktighet krävs vid farleden som kan brytas upp och som kommer att bli bredare dag för dag. Den som ger sig ut bör iaktta stor försiktighet och färdas i sällskap.

11. Långholmen, Jan Vidlund: Blankis, 20 centimeter tjock, under fredagen. Varning för isen vid Skurusund, där det är ganska mycket öppet vatten. Isen kommer inte att bli bättre under den närmaste tiden.