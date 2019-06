“Jag trodde att jag hade blivit för gammal för att sjunga om tonårskärlek”

Dokumentären “En arme av älskande” skildrar homorörelsen innan AIDS. Filmen berättar om en tid i Sverige när homosexualitet betraktades som en sjukdom och om en avgörande aktivistisk era där hbtq-personer öppet gick ut på gatorna för att få bort sjukdomsstämpeln. I filmen framför Jan Hammarlund sin visa “Ville” som handlar om hur två tonårspojkar blir förälskade i varandra. När filmen visas på Folkets Bio Elektra i Västerås på onsdag, som ett smakprov på kommande Pridevecka, får den passande nog sällskap av Jan Hammarlund själv.

– För några år sedan trodde jag att jag hade blivit för gammal för att sjunga om tonårskärlek, säger den idag 67-årige musikern.

Under 70-talet engagerade sig Jan Hammarlund mycket i gay-rörelsen och blev med sånger som ”Sexualpolitiskt snack” och “Ville” uppmärksammad som den enda scenartist i Sverige som var öppet homosexuell. Just “Ville” blev en betydelsefull sång för hbtq rörelsen under 80-talet men glömdes sedan bort lite.

– Men för några år sedan frågade en visartist mig om hon kunde få sjunga “Ville” när hon turnerande runt på olika Pride-evenemang. Hon ville sjunga visan men byta ut Ville mot Beata, så att hon kunde rimma på flata. Det fick hon naturligtvis.

Samtidigt har "Ville" på senare år fått renässans och spelats flitigt på strömningstjänster som Spotify vilket gjort att Jan Hammarlund själv fått frågan om han inte kan framföra låten. Och så har det blivit. Filmen har visats på flera olika salonger runtom i Sverige med Jan Hammarlund som förband.

– Den här visan har aldrig varit så spridd som under de senaste åren vilket såklart är jättekul. Det visar att innehållet fortfarande är relevant och på något sätt anknyter till människors vardag. Det är det fina med folksånger. De överlever alla tänkbara situationer och regimskiften eftersom formen är tidlös.

Men det är inte alltid som hans låtar tagits emot på det sättet som Hammarlund tänkt sig. Exempelvis "Jag vill leva i Europa" har av många uppfattats som en kampanjsång för EU.

– Då gnisslade jag tänder. Men alla har rätt till att tolka mina låtar fritt.

Hbtq-frågor har varit viktiga under hela Hammarlunds karriär vilket framgår i många av hans texter. På onsdag kommer han utöver “Ville”, framföra bland annat “Jerusalem”, som handlar om två unga killar med olika religiös bakgrund som blir tillsammans. Han kommer även att spela “Jag vill ha dig”, som handlar om när han blev olyckligt kär.

– Men den är mer humoristisk. Jag måste ha några låtar som publiken kan skratta till också.

På Onsdag 26 juni klockan 16 går Jan Hammarlund på scen på Folkets Bio Elektra i Västerås och en halvtimme senare visas dokumentären “En armé av älskande”.