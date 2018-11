Julgranen äntligen på plats på torget: ”Har varit svårt att hitta en”

Anmäl text- och faktafel

– Den här har vi köpt från en firma i Stockholm. Vi har haft jättesvårt att hitta lokala granar och när vi väl fick tag i en lokal gran var den här redan beställd, säger Eilén Stavås, projektledare på Västerås Stad.

Tidigare år har det inte varit några problem att få tag i en gran då många Västmanlänningar har tipsat om granar på tomten som skulle passa.

– Förr om åren var det många från allmänheten som ringde in ganska tidigt på året, de kunde ringa in redan under sommaren för att de hade en gran som skymde en altan eller någonting, så då hade vi några och plocka utav. Men det finns inte i samma utsträckning längre, vi ska vara glada om vi får någon överhuvudtaget.

Är det ingen som har velat skänkt bort sin gran?

– Jo, det är en på Klintvägen men den kom in så sent. Jag har bett om den kan stå kvar till nästa år, för det är en jättefin torggran, säger Eilén Stavås.

Är årets gran lite mindre än tidigare års granar?

– Ja det är den, de har sagt att den ska vara cirka tolv meter. När man väljer en gran så får man också se till att den passar i fundamentet i marken.