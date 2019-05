Anmäl text- och faktafel

Livepodden kommer enligt samarbetspartnern Västerås Comedy club att spelas in på Skrapans Skybar i Västerås. Livepodden som spelas in går under namnet "Seriemördarna".

I podden diskuterar Magnus Betnér och Erik Rosenberg olika TV-serier, varje episod har ett specifikt tema men diskussionen kan ta många olika vägar.

Den 16:e maj kommer två episoder att spelas in på Skybar.