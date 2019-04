Klagomålen på snöröjningen rasade in efter den svåra vintern: ”Riktigt illa skött”

Anmäl text- och faktafel

Lars Eriksson cykelpendlar i stort sett varje dag till och från stationen, året runt.

– Det här var en av de värsta vintrarna.

Han är framför allt kritisk till hur snöröjningen sköttes:

– Det var riktigt illa skött. När vädret slog om och det blev blaskigt lät man det ligga kvar för man trodde att det skulle försvinna men det frös till is. Det var jättebesvärligt att ta sig fram.

Det resulterade i att det blev väldigt ojämnt och halt, något som kunde vara upp till en vecka tills det töade bort.

– Man borde ploga när det är mycket nederbörd och risk för att det fryser till. Annars blir det stenhårt och svårt att ploga, då går det knappt att skrapa bort.

Två gånger i vinter cyklade han omkull när han skulle korsa gator.

– Det var bara tur att jag inte gjorde mig mer illa. Jag fick ont i knäet och höften men behövde inte uppsöka sjukvård.

I bland när cykelbanan inte har var plogad har han varit tvungen att cykla på gatan. Han tycker att snöröjningen av cykelbanorna borde prioriteras med tanke på att cyklar oftast bara har två hjul medan bilar har fyra och därmed mycket bättre balans.

– Västerås vill kalla sig cykelstad men det kan man inte tycka att den är.

Vid stationen plogade och sandade man knappt alls.

– Dessutom tog man bort cykelställ när man byggde banken.

Cyklandet har också varit svårt där han passerar husbyggen, med avstängda eller dåliga cykelvägar.

Förra året kom det in 377 klagomål på vinterväghållningen under tiden januari-mars. Under samma period i år fick man 41 procent fler klagomål, 533 stycken. De allra flesta, 524 stycken, kom i januari och februari.

Sandra Johansson, som ansvarar för vinterväghållningen, tror att en del av klagomålen inte rör kommunala gator och vägar:

– Jag gissar att en del handlar om halka där fastighetsägare borde ha sandat.

Det har varit en svår vinter med väderomslag, anser hon:

– Vi har lagt ut väldigt mycket sand i vinter.

Apropå kritiken att man borde ha plogat mer när det var på väg att frysa på, svarar hon:

– Vi har kört några sådana vändor när det har varit på gränsen att uppfylla kraven. Nederbörden kan variera beroende på var man bor. Hökåsen och Önsta Gryta får mer snö än nära citykärnan.

Sandra Johansson är nöjd med hur de sopsaltade gång- och cykelstråken sköttes i vinter. Det treåriga testet är över men om sopsaltningen ska permanentas är inte bestämt.

– Vi har skickat markprover för analys för att se hur saltningen påverkar marken.

Som VLT har berättat tidigare visade en enkät, som gjordes i vintras, att drygt 80 procent av gående och cyklister vill att kommunen ska fortsätta sopa och salta i stället för att ploga och sanda. Försöket omfattade 2,4 mil gång- och cykelbanor.