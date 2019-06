KLART: Chefsdirigenten får fortsätta att styra Sinfoniettan – vill nå bredare publik

För 22 år sedan studerade Simon Crawford-Phillips på prestigefyllda Royal Academy of Music i London, en av de absolut främsta musikhögskolorna i världen. Ambitionen var att bli konsertpianist. Musiken hade han med sig hemifrån, hans föräldrar var skickliga amatörmusiker och själv spelade han redan som liten både piano och fiol.

– Jag och min bror var väldigt rastlösa som barn, jag har alltid velat vara där det händer och det gjorde det i musiken. Det var när jag började spela fiol i orkestrar med andra ungdomar som jag kom på att jag ville göra musiken till mitt yrke. I dag förstår jag hur privilegierad jag är, jag har aldrig haft en tråkig stund i mitt arbete och har svårt att ens se det som ett jobb.

Under utbildningen i London spelade Simon Crawford-Phillips i Italien och kom där i kontakt med en kvinna som arrangerade en musikfestival i Edinburgh i Skottland. Hon frågade honom om han ville uppträda tillsammans med den jämnåriga svenska violinisten Malin Broman.

– Det var faktiskt första gången jag träffade en svensk. Det fanns säkert en och annan på musikhögskolan, men jag kan inte minnas att jag någonsin hade talat med någon tidigare.

De genomförde konserten och fick förfrågan att spela tillsammans även nästa år. Snart utvecklades deras relation på flera plan.

– Vi bildade ett både konstnärligt och personligt partnerskap och vi gifte oss.

Tillsammans levde och verkade de i London.

– Det är en otrolig stad att vara frilansmusiker i. Det händer hela tiden saker, det finns mängder med musikaliska sammanhang att vara i och många duktiga musiker att arbeta tillsammans med. Det var ett turbulent, men väldigt rolig liv. Vi fick vår äldsta dotter under den tiden och hon fick följa med oss när vi spelade runt om i världen.

Paret bildade också berömda och prisade Kungsbacka Pianotrio tillsammans med cellisten Jesper Svedberg 1997. Trion tog form i Kungsbacka och namnet på Malin Bromans hemstad är förstås bekant för oss, men utomlands har det en hel annan klang.

– På svenska låter namnet ganska tråkigt, men utomlands tycker de att det är väldigt exotiskt, som att någonting uråldrigt nordiskt.

Livet tog en lugnare vändning 2008 när hans hustru fick tjänst som konsertmästare i Sveriges Radios symfoniorkester. Nu flyttade familjen Sverige och de båda började också undervisa på Högskolan för scen och musik i Göteborg.

– Jag älskar och undervisa och har fortfarande kvar en liten lärartjänst i Göteborg.

I Sverige började Simon Crawford-Phillips att dirigera vid sidan av pianospelandet. Han studerade dirigering och fick möjligheten att leda olika amatörorkestrar i Stockholmsområdet.

– Jag kom på att jag tyckte om att leda och skapa ett sammanhang tillsammans med musiker. Jag har alltid tyckt bäst om att spela tillsammans med andra. När jag studerade på Royal Academy of Music i London tyckte min pianolärare att jag ägnade för mycket tid åt att springa runt och spela med andra än att över på mitt eget pianospel och han hade nog rätt, förmodligen hade jag blivit en ännu bättre pianist om jag hade koncentrerat mig på det.

I Stockholm var Simon Crawford-Phillips också med och grundade Stockholm Syndrome Ensemble tillsammans med hustrun Malin Broman och andra musiker. Ensemblen med det utmanande namnet utforskar musiken utifrån idéer och koncept i stället för traditionella program. På så vis spelar de kompositioner av allt från klassiska mästare som Henry Purcell och Olivier Messiaen till rockmusiker som Bob Dylan och Radiohead. Stockholm Syndrome Ensemble har uppmärksammats i en dokumentär i Sveriges Television och samarbetat med sångerskor som Anne Sofie von Otter och Elin Rombo.

– Vi vill skapa ett musikaliskt sammanhang som river ner murar kring den klassiska musiken och får fler att lyssna på den.

Det var när Simon Crawford-Phillips mötte Västmanlandsmusikens konstnärlige ledare Rikard Gateau som han fick möjlighet att dirigera Västerås Sinfonietta. Simon Crawford-Phillips hade då bland annat dirigerat Dala Sinfoniettan.

Det hände kort efter att Sinfoniettan under flera år varit nedläggningshotad. En bitter strid om hur mycket arbetstid som dess musiker skulle ha ledde till att Dag Celsing, den förre direktören för Västmanlandsmusiken, fick gå.

– Det var skönt att komma in efter att allt det var över och börja med någon nytt. Västerås Sinfonietta var då den största professionella orkester jag hade dirigerat.

Västmanlandsmusiken var imponerad av Simon Crawford-Phillips arbete med Sinfoniettan och erbjöd honom 2017 att bli chefdirigent för den fram till 2020, ett förordnande som nu förlängts med ytterligare tre år. Vid sidan av det arbetet har han också börjat dirigera större orkestrar, som Sveriges Radios Symfoniorkester.

Simon Crawford-Phillips har fortsatt att utveckla Sinfoniettan, han har med sitt stora kontaktnät bjudit in många spännande musiker och solister att framträda tillsammans med orkestern. Sinfoniettan har också gjort flera uppmärksammade och prisade inspelningar och i höst åker den på turné i England.

– Vi kommer också att samarbeta med Västmanlands Teater, det har vi gjort tidigare, men nu blir det ännu större projekt som vi är involverade i redan från början.

För Simon Crawford-Phillips är det viktigt att bredda orkesterns publik och att nå ut till fler, framför allt ungdomarna. Sinfoniettan göra många konserter tillsammans med studenterna från Musik- och Operahögskolan vid Mälardalens högskola och han har kommit på fler vis att väcka ungas intresse för den klassiska och symfoniska musiken.

– Det är många gymnasister som äter sin lunch i restaurangen här på konserthuset så jag bestämde mig för att vi skulle ha öppna repetitioner under lunchtid. Först var det en fyra-fem stycken av dem som hittade in i konsertsalen, men nu har vi 20-30 ungdomar som under lunchen passar på att sätta sig och lyssna på vår musik. Det låter kanske inte så märkvärdigt, men för den klassiska musikens framtid betyder sådana saker otroligt mycket.