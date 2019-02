Krogkollen: Ris och ros till italienska klassikern – ”Vi lämnade utan ett adjö”

Atmosfären känns välkomnande. Det är högt i tak, rustikt möblerat och en överraskande behaglig ljudnivå denna kväll, vilket underlättar småpratet. Något som inte alla krogar bemödar sig om.

Vi prövar ett urval av förrätter, antipasti. Mozzarella Caprese med D.O.P buffelmozzarella från Napoli med franska vildtomater och några oliver med god smak är väl komponerad, och kryddad. Ser pepprig ut men smakerna är välbalanserade.

En klassisk oxfilécarpaccio (di Manzo) blev en besvikelse, här hade det slarvats. Oxfilén var inte läckert lövtunn, det fanns en frusen kärna och de “rostade” pinjenötterna var inte rostade vilket gav rätten en lite unken smak. Ett önskemål: gör som i Italien, låt gästen själv bestämma mängden svartpeppar och olivolja vid bordet.

Barbabietola Rossa är en sval anrättning av tunt skivade rödbetor med mycket små klickar av getost, honung och pistage, pyntad med basilikablad. Acceptabelt.

Framme vid den egentliga huvudrätten, secondi, uppstår ett missöde. Vi möter en ny kypare som kommer in med fel huvudrätt till en av oss. En krånglande gammal kassamaskin sägs förklara att det lagats fel rätt i köket, vilket rättas till men inte utan försening.

När den beställda klassikern serverades, Saltimbocca al Limone (295:-), hade de gärna kunnat ägna mer kärlek åt den. Detta var den tråkigaste variant testaren ätit. Syran i citronen tog bort smaken av salvian och sältan. I smakpaletten vill man ha med sälta (prosciutton), syrlighet (citron) och smak (salvian) men här hade man inte förstått hur det fungerar.

För den som vill äta lite mindre så finns primi piatti som alternativ huvudrätt. Risotto del Giorno (205:-) lagas med aquarelloris, persilja, vitt vin och svamp. Den är vällagad och krämig, mäktig som en risotto brukar vara men lite tam i smaken. För lite parmesan kanske? Den andra primin är Delizie (205:-): fyra små gratinerade pastarullar fyllda med kryddstark calabrisk paprikasalami, fontinaost, parmesan, zucchini, tomat och grädde. Här bjuds på ett bastant gräddigt stöd för det lite peppriga i salamin.

Efterrätterna, då? En välrenommerad italienare bommar inte sin Panna cotta. Inte heller Limone som gör den syrligare versionen av grädde och yoghurt och toppar med bärkompott. Smaken är god och konsistensen precis som den ska. Semifreddo al Cioccolato är en rätt med vanilj, nougat och mandelkross och serveras med en dominerande hallonsås. God avslutning. Tira mi sù, som på svenska kan översättas till "pigga upp mig", är en delikat klassiker med savoiardikex och dränks i espressokaffe med mascarpone, zabaionekräm och ett tunt lager kakaopulver. Limones variant är blek, torr och tråkig i smaken. Den pudrade kakaon på toppen är för tjock och första tuggan ger känslan av en sked med kakao.

Servicen utlovas vara hörnstenen i Limones ambition att vara en toppkrog. Den har utfallit olika vid tidigare besök under åren. Denna gång började mycket bra, vi bemöttes vänligt och fick smaka på de rekommenderade vinerna, som också visade sig vara förträffliga. När vi senare under måltiden bytte kypare kändes stämningen arrogant och vi lämnade utan ett adjö. Ett omtänksamt plus är att det finns glutenfria alternativ. Ett extra plus är damrummets lilla låda med allt för den som vill piffa till sig under middagen.

Helhetsintrycket? Ja, en nyöppnad krog kan lätt glänsa. Limone startades redan 1996 och håller ambitionen levande år efter år, men konkurrensen i stan ökar nu. White guide har omnämnt krogen flera gånger, men ännu motsvarar den inte det nationella kravet för God klass. Vår erfarenhet är att Limone ofta är ett bra val, men den sympatiska helhetsupplevelsen av service och mat vill inte infinna sig denna gång.

Krogkollen

Limone, Stora gatan 4

Atmosfär: 4/5

Förrätt: 3/5

Huvudrätt: 6/10

Dessert: 3/5

Service: 3/5

Summa: 19/30

► Gaffelbetyg: 3/5

Poängsystem:

1 gaffel: 1-10 poäng, 2 gafflar: 11-17 poäng, 3 gafflar: 18-22 poäng, 4 gafflar: 23-27 poäng, 5 gafflar: 28-30 poäng

Prisläget

Förrätter: 115-165 kronor

Pastarätter primi: 195-235

Huvudrätter, secondi: 295-355

Efterrätter: 64-97

Tre barnrätter: 95-145

Fler Krogkollar hittar du här:

Rosegarden: Så bra är Västerås senaste asiatiska tillskott: ”Lite brosk kvar på tallriken”

Hermanas: Västerås nya restaurang är en färgstark favorit – men vi har ett bestämt råd ...

Locavore: Västerås nya restaurang är förstklassig – men servicen en besvikelse

Kajplats 9: Ryktet om dålig service stämmer inte – populära restaurangen har lyft sig

Folkets: Utseende och smak sågas – White guide-krogen lever inte upp till förväntningarna

Vinoteket Lothar: Härlig atmosfär – men "bara" godkänd matupplevelse

Bankiren: Dammig, murrig och sliten krog med hjärta

Jensens Bøfhus: Vägkrogskänsla på dansk konceptrestaurang

Pinchos: Förförisk yta och festliga finesser vid Bondtorget

Bra Hak Burgers: Både flipp och flopp för hamburgerälskare

Brasserie Stadsparken: Här lagas god mat från grunden

Limone: Vällagat och gott med italienska toner