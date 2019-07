Krönika: Hallå arrangörer! Varför struntar ni i elektronikan?

Återigen kan en stadsfest bockas av från listan av de sommarevenemangen som går att finna på Sverigekartan. Som ny i staden är Västerås Cityfestival en helt ny upplevelse och ärligt talat finns inte mycket att klaga på. Festivalen bjöd på en stor variation av det man förväntar sig. Paketeringen är så pass solid och har prövats under årens lopp till att bli ett perfekt sommarnöje för hela familjen.

Däremot är det något som dröjer sig kvar i minnesbilderna och det är inte sopkaoset som täckte gatorna. Istället är det stadsfestivalernas oförmåga till fantasi, när det gäller att finna akter som kan avsluta kvällarna. Det råder ingen tvekan om att vi lever i guldåldern för hiphop och elektronika. Något som resulterat i den trap-rap explosion vi ser i dag, både i Sverige och globalt.

Trap handlar om tunga basgångar som slås samman med melodiska syntar och kan förenas med modern dansmusik. Artister med dessa influenser ser vi överallt, inte minst på sommarfestivalerna, Fricky och Jireel till exempel!

Allt väl än så länge, hiphopen rör sig framåt men någonstans glömde arrangörerna bort elektronikan. Praxis är att låta en dj gå upp och spela i slutet av kvällen - då föräldrarna tröttnat och gått hem, samtidigt som ungdomarna kan hoppa av sig fyllan i takt till melodier de råkar känna igen.

All heder till akterna och arrangörerna som ser till att kidsen kan dansa ur sig alkoholen och andra substanser. Allt för att göra morgondagen lite lättare; då man måste se normal ut under frukosten när mormor råkar vara på besök. Men ack och ve, varför måste denna ensemble av massproducerade dj:s som byts runt i Sverige som pokémonkort, vara så fruktansvärt tråkiga?

Vigiland, Tungevaag & Raaban, Mike Perry, John de Sohn, Otto Knows, Joakim Lundell ...

Inget illa om deras förmåga att skriva melodier som sätter sig på hjärnan och hamnar i min ”skämmiga spellista”, men när formatet är så förutsägbart redan innan artistlistan släpps, måste man ifrågasätta fyrkantigheten.

Pampig musik spelas ...

Lätt häftig ljusshow ...

Plötsligt musikaliskt avbrott eller ”drop” som får publiken att jubla och artisten säga några klichéer i stil med: ”Mår ni bra heller? Ni är så fucking sjuka” (som att det är första spelningen de haft där publiken hoppar) ...

Musiken fortsätter. Släng in några versrader som blev gamla för 50 år sedan, ”Sexy and i know it”, ”Gangnam Style”, ”Payphone”, ”Flickan i Havanna” ...

Repeat ...

Profit.

Effektivt mönster som är så enformigt att protokollen från nämndmöten innehåller fler överraskningar. Elektronisk musik har genomlevt flera decennier och nu 2019 är den mer spännande än någonsin. Det finns en hel uppsjö av trance-musik och subgenrers i Sverige, Europa, världen som trots sina egna schabloner skulle kunna liva upp sommarfestivalernas enformighet. Även inom EDM och progressive-house finns en hel originella artister där ute som inte förlitar sig på några få hits och refräng-nostalgi.

Likt hiphopen är elektronikan i sin guldålder, men av det lilla vi får på festivalerna kan lite fantasi inte vara för mycket att önska.