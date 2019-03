LaGaylia Frazier till Västerås – hyllar Woodstock i stor show: ”Totalt uppror”

Woodstockfestivalen 1969 i USA dit 450 000 besökare kom under tre dygn, kan ses som ett slags nollpunkt för den moderna populärmusiken. Ett halvt sekel senare påverkar den ännu dagens musik på många sätt.

Och eftersom det är 50-årsjubileum har flera länder gjort sin egen hyllningsturné till festivalen. Sveriges drar ut på vägarna sent 2019 med LaGaylia Frazier som yngst i skaran.

När tidningen når henne är det bara två dagar till Let's Dance-premiär på TV4. Hon har precis klarat av årets säsong av Talang. Alltså: tvära kast mellan de kulturella uttrycken.

Det har skrivits en del om hennes ankel som hon skadade kort innan inspelningsstart, efter att hon snubblat, men nu verkar det lösa sig.

– Det är bättre nu, it's "lagom". Det enda jag är rädd för nu är att jag ska skada mig på samma sätt igen. De säger att det är vanligt att till exempel bita sig i tungan igen om du precis gjort det, så jag är försiktig nu, säger LaGaylia Frazier på engelska.

Därtill har hennes danspartner Tobias Bader precis fått barn.

– Hans dotter ploppade ut på exakt den dagen hon var beräknad. Tobias är så professionell så jag tror inte faktumet att han precis blivit pappa kommer få honom att tappa fokus. Det är för övrigt en konstig situation då det är första gången jag uppträder med min lärare i något sammanhang.

När det kommer till Woodstock var LaGaylia Frazier bara åtta år när festivalen ägde rum. Hon växte upp i en familj med en far som hon beskriver som "mycket mer konservativ" än Woodstock-folket.

Där spelade hon klassisk musik på piano och hade tjocka glasögon. Inte så mycket hippie-aura alltså.

Jag kan inte dra mig till minnes att jag genomlevt en period som varit så omvälvande som Woodstockåren.

– Det var först i tjugoårsåldern som jag blev musikaliskt medveten och fick lära mig om Woodstock. Det var verkligen en unik tid i musikhistorien som reflekterade över vad som pågick i omvärlden. Det är få andra gånger, om någon, som musikscenen har uttryckt sig om världsläget som då.

– Sen har jag också förstått att favoriter för mig som Prince var starkt influerad av Jimi Hendrix, som spelade där, till exempel. Den psykedeliska eran var verkligen ett totalt uppror mot begränsningar. Så coolt, tycker jag.

LaGaylia Frazier är alltså troligen artisten i den svenska Woodstockhyllningen som har minst anknytning till Woodstock.

– Jag kände när jag kom in i samma rum som Py, Micke och Dan att det här är människor som bär på en extrem tyngd. Jag har superstor respekt för dem. De var medvetna om Woodstock när det hände.

Hippies som dansade halvnakna och spelade flöjt.

Py Bäckman var 21 under Woodstock och minns det som en revolutionerande händelse som väckte hopp för henne som turnerande musiker, då i huvudsak på fritidsgårdar.

Mikael Rickfors har en viss särställning i gänget då tre låtar som han själv skrivit faktiskt framförts av artister som uppträdde på Woodstock i olika form, däribland Santana och Richie Havens. Han flyttade själv till USA 1970 för att arbeta som artist. Filmen såg han dock inte förrän några år senare.

– Woodstock handlade ju mycket om en förenande livssyn och kärlek. Det tänket och livsstilen satt i länge, även om det var rätt bortblåst i åtminstone L.A. där jag bodde omkring 1971. Kanske har det där tänket präglat mig någonstans.

Dan Hylander hade stenkoll på Woodstockscenen som 15-åring. Redan som liten pojke tidigt 60-tal började han plugga topplistor.

– Santana var den enda på Woodstock jag inte hade någon koll på, men det hade ingen då. Nörderiet har inte riktigt gått över än. 60-talet var ju en så ofantlig explosion i kreativitet, förknippat med antikrigsrörelsen, säger Hylander.

Vi kommer inte avsluta sex på morgonen som The Who gjorde.

Han berättar att det blir egna tolkningar av låtar som spelades då och var aktuella under eran, både i not för not och mer fria versioner.

– Sångstämmorna i Crosby Stills Nash Youngs "Judy Blue Eyes" ska vara exakt som de sjöngs. Och jag kommer stämma gitarren som Stephen Stills gjorde också.

Publiken på den här turnén kommer slippa risk för regn och åskväder som under originalet.

– Och vi kommer inte avsluta sex på morgonen som The Who gjorde, säger Hylander med ett skratt.

Om du måste välja mellan Woodstocksbanden och den svenska proggen, vad tar du?

– Woodstock, så klart. Det är därifrån jag kommer. Den musiken man lyssnar på från fem år till sexton är alltid den som betyder mest. Tveklöst.

FAKTA: Låtlistan är inte spikad men här är låtar som har diskuterats

LaGaylia Frazier

(Piece of my heart) Janis Joplin

Dance To The Music (Sly & The Family Stone)

I Want To Take You Higher (Sly & The Family Stone)

We´re Not Gonna Take It (The Who)

See Me Feel Me (The Who)

Mikael Rickfors

Hey Joe (Jimi Hendrix)

Freedom (Richie Havens)

Wooden Ships (Crosby, Stills & Nash)

A whiter shade of pale (Joe Cocker/Procul Harum)

Soul Sacrifice (Santana)

Dan Hylander

Bad moon rising (Creedence Clearwater Revival)

Spinning wheel (Blood, Sweat & Tears)

I-Feel-Like-I´m-Fixing-To-Die-Rag (Country Joe McDonald)

Wooden Ships (Crosby, Stills & Nash)

My Generation (The Who)

Don´t let me be misunderstood (Joe Cocker)

Py Bäckman

Joe Hill (Joan Baez)

All along the watchtower (Jimi Hendrix/Dylan)

To love somebody (Jefferson Airplane)

I put a spell on you (Creedence Clearwater Revival)