Lars Kallsäby (C) ger inte upp byggnadsnämnden: "Jag stannar tills vidare"

Anmäl text- och faktafel

Lars Kallsäby skulle ha lämnat posten som ordförande i byggnadsnämnden nu under våren. Nu blir det inte så. Han stannar kvar tills vidare och tror att det blir året ut.

Meningen var att Karin Westlund (C) skulle ta över som ordförande. Hon skulle först vara ersättare under en tid för att komma in i arbetet och därefter byta med Kallsäby.

Planen är kvar men det tar längre tid tills hon tar över.

Blir du kvar under hela mandatperioden?

– Nej, inte i byggnadsnämnden. Men realistiskt tror jag att jag blir kvar året ut, säger Lars Kallsäby.

Hur känns det att kliva av?

– Jag har varit inställd på det. Att sitta i byggnadsnämnden är roligt och det är en utsatt position. Men någon gång ska man sluta, säger han.

Lars Kallsäby är också ordförande i kommunfullmäktige och ordförande i Västerås flygplats. Där kommer han att sitta kvar till nästa val.

Karin Westlund är kommunalråd. Hon sitter i kommunstyrelsen, i kommunfullmäktige och är ordförande i Skultuna kommundelsnämnd. Hon är också ersättare i byggnadsnämnden. På halvtid har hon också ett ordinarie jobb som civilingenjör inom skogsnäringen.