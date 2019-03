Lista: Dödsmetall och Sven-Ingvars – här är veckans nöjesevenemang i Västerås

Måndag 25 mars

19.30, Växhuset: Konsert med Västerås Big Band. Dirigent: Håkan Johansson. Sång: Linnea Viklund.

Tisdag 26 mars

19.00, Västerås Konserthus, Stora salen: Låtskrivarfestivalen. Västerås högstadieelevers svar på Melodifestivalen. Eleverna tävlar med låtar och texter som de komponerat och skrivit under året.

Onsdag 27 mars

12.00–13.00, Växhuset: En musikalisk resa på tio instrument. Fritte och Christer Thane kommer bjuda på en musikalisk resa utöver det vanliga. Har du hört någon spela på ett bowlingklot förut?

12.00, Västmanlands Teater: Soppteater – En kort resa tur och retur. Plats: Teatercaféet.

18.00, Västmanlands Teater: Florrie.

19.00, Västerås Konserthus: Dansföreställning: Prelude – Skydiving from a dream. Andersson Dance & Scottish Ensemble – 13 musiker och tre dansare tar sig an Beethovens Grosse Fuge i en kombination med musik av Lutoslawski och Bach.

Torsdag 28 mars

13.00, Västerås Konserthus, Stora salen: Fritt spelrum. Ett kompositionsprojekt för och med elever från Carlforsska gymnasiesärskolans program för estetiska verksamheter. De medverkande under konserten är elever från Carlforsska skolan, Lucy Rugman, Andy Smith, Joakim Lundström och en stråkkvartett från Västerås Sinfonietta.

18.00, Västmanlands Teater: En världsomsegling under havet. Efter Jules Vernes klassiska äventyrsroman. På scen ser vi Marika Lagercrantz, Mårten Svedberg med flera.

Fredag 29 mars

15.00, Västerås Konserthus: Simon Crawford-Phillips Ensemble – Beethoven i närbild. Här får vi höra Västerås Sinfoniettas chefsdirigent tillsammans med musiker i Sinfoniettan framföra musik ur Ludwig van Beethovens liv.

18.00, Västmanlands Teater: Carin i samtal med Mari Jungstedt.

20.00, Västerås Konserthus: Klubbscen – Smith & Thell. Inspirerade av Björk, Alanis Morisette, Bon Iver, Mumford & Sons har gruppen med sitt band hittat hem i sitt unika country-influerade popsound.

Lördag 30 mars

19.30, Västerås Konserthus: Länge leve Sven-Ingvars. Det blir en känslosam konsert och musikalisk resa genom bandets låtskatt.

21.00–02.00, Bankiren: Bleeding Utopia – releasegig. Bandet släpper sitt nya album "Where The Light Comes To Die" 22 Mars och det firar vi med ett releasegig på Bankiren. Med oss som en "special guest" har vi A Canorous Quintet från Stockholm, ett melodiskt death-metal band i världsklass. Öppnar kvällen gör death-metal bandet Macabre Decay från Söderhamn.

Söndag 31 mars

18.00, Västmanlands Teater: Florrie.

19:00, Västerås Konserthus, Stora salen: Dubbel Trubbel. En härlig komedi som bjuder på mycket skratt, nostalgi och komiskt kaos. Med Thomas Petersson & Birgitta Rydberg m fl.