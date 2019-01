Lista: Mäktig Ted Gärdestad-hyllning och dansband – här är veckans nöjesevenemang i Västerås

Tisdag 22 januari

19.00, Västerås Konserthus: More than a Pair. ”More than a Pair” är en högklassig sextett från Göteborg som bjuder på utåtriktad vokaljazz med musik ur The Great American Songbook – mustig och luftig swing, med lite stänk av New Orleans.

Torsdag 24 januari

19.00–02.00, Royale: Schlager- och dansbandstorsdag. "Varje torsdag kommer du att kunna dansa till tidernas listor på svensktoppen med vår schlager- och dansbands-dj", skriver arrangören.

Fredag 25 januari

21.00–02.00, Bankiren: Highway To Hell 40 Year Celebration. "2019 är det 40 år sedan AC/DC släppte det ikoniska albumet "Highway to hell". Det ska vi naturligtvis fira. Rosies, Västerås egna AC/DC-tolkare, spelar hela albumet plus ett set med blandade hits", skriver arrangören.

Lördag 26 januari

12.00–12.30, Västerås domkyrka: Orgelmatiné - klingande musik från Rudbeckii tid. Johan Hammarström spelar på kororgeln.

19.30, Västerås Konserthus: Ted Gärdestad & Västerås Sinfonietta – Signerat Peter Nordahl. Pianisten, kompositören och dirigenten Peter Nordahl har skrivit nya orkesterarrangemang till Ted Gärdestads odödliga låtar och kombinerat dem med sången från de klassiska originalinspelningarna.

21.00–02.00, Bankiren: The High-Jacks. Efter en lång konserthusturné är ett av Bankirens favoritband tillbaka. Med sin egen blandning av rockabilly och country blir det en kväll att sent glömma.

