Pappa larmar: Elev sa emot gäng på skolan – fick näsbenet avslaget

Det var i mars som en Västeråspojken blev en del av misshandelsstatistiken. På Nybyggeskolan på Hammarby mötte han en grupp killar i en skolkorridor.

– Det finns ett gäng som går omkring och puffar på förbipasserande och säger hånfulla kommentarer. Om någon elev svarar emot så åker de på stryk. Detsamma händer de som puffar tillbaka, berättar pojkens far.

Pojken svarade emot och reaktionen var snabb. Enligt pappan omringade gänget hans son medan en av dem misshandlade pojken med slag mot huvud och mage.

– Det var grovt våld mot huvudet. Han fick näsbenet avslaget och togs in för eventuell operation. Lyckligtvis behövdes ingen operation, men hans näsa ville inte sluta blöda. Därför måste blodkärlen i näsan brännas två gånger.

Misshandeln har polisanmälts, men det är ändå inte pojkarna som slog som den drabbade pojkens far är mest irriterad på. Mest arg är han på skolledningen, som han inte anser har gjort tillräckligt för att eleverna ska känna sig trygga.

– Enskilda lärare har talat med min son och undrat ”hur är det”, men annars har inte mycket hänt. Skolans ledning lovade sätta in en extra person ur personalen för att vakta. Efter tjat från mig gick de med på att sätta in två extrapersoner. Min son märkte inte av extrapersonalen den första dagen, men senare sa han att han hade märkt att det fanns en extra vuxen i närheten ibland.

Men skolan har alltså satt in extra personal som vaktar, trots allt?

– Jag har den bestämda åsikten att skolan bara vidtog åtgärder eftersom jag var så besvärlig. Vi har gått på ett möte med skolan efter händelsen, och det blev av för att jag krävde det.

Nybyggeskolans rektor Kerstin Lif bekräftar att misshandeln har ägt rum, men har en lite annan syn på det inträffade. Bland annat är hon noga med att det inte skulle finnas några "gäng" på skolan.

– Vi har 600 tonåringar under samma tak i skolan. Det är ofrånkomligt att det händer saker, att det ibland muckas mellan elever och att det kan uppstå meningsskiljaktigheter. Men några gäng handlar det inte om, bara grupper av kompisar.

Vad har ni i skolledningen gjort efter den här händelsen?

– Händelsen är polisanmäld. I övrigt fortsätter vi, som alltid, med att arbeta med vårt värdegrundsarbete.

Pojken fick en knäckt näsa. Händer liknande saker ofta?

– Nej, den typen av våld är ovanligt här. Detta är visserligen den andra knäckta näsan i år, men andra år har ingenting liknande hänt på skolan.

Säkert är dock att det inträffar en hel del våld på många olika svenska skolor. Det visar siffror från Brottsförebyggande rådet. Detta gäller alla skolor i Sverige, inte bara Nybyggeskolan.

Förra året kom Brottsförebyggande rådet, BRÅ, ut med en undersökning om våld och hot i Sveriges skolor – Skolundersökningen om brott. Undersökningen gjordes 2017 och blev färdig 2018. Tusentals niondeklassare har fått svara på frågor i en enkät. Här är några av resultaten:

► 26,4 procent av skolpojkarna och 17,6 procent av skolflickorna hade utsatts för någon form av våld under det gångna året.

► 5 procent av pojkarna och 2,5 procent av flickorna hade utsatts för så grovt våld att de måste söka vård.

► Lite över hälften av våldet hade skett inne på någon skola.

► 16,8 procent av tjejerna och 9,7 procent av killarna hade utsatts för någon form av hot. Men här är det bara en mindre del som hänt inne på skolor. Vanligare är att hot uttalas på sociala medier, i epost eller via meddelandetjänster på nätet.

► Långt ifrån alla misshandelsfall på skolor polisanmäldes. Bara cirka 20 procent av de grövre misshandelsfallen, där offret måste söka vård, kom till polisens kännedom. Det lindrigare våldet på svenska skolor polisanmäldes nästan inte alls.

Hur våldet på Västerås skolor är jämfört med Sverige som helhet är däremot inte klart. Svaren är inte uppdelade på regioner eller kommuner. Det är heller inte klart om våldet i svenska skolor har ökat eller minskat med tiden. Men våldet är ingenting nytt. Vuxna läsare kan säkert dra sig till minnes en del våld i skolorna förr också, även om våldet på den tiden mer sällan polisanmäldes.

Säkert är däremot att Västerås stad fick in 550 anmälningar från skolorna om kränkande behandling mot elever under 2018. Numer är det lag att skolor ska skicka in alla anmälningar om misstänkt kränkande behandling till kommunen. Det handlar om alla typer av misstänkta kränkningar, inte bara de som polisanmäls.

Just Nybyggeskolan, skolan där högstadiepojken misshandlades, har blivit ordentligt mycket bättre på att skicka in anmälningar. 2018 skickade de in 22 anmälningar, mot bara 6 anmälningar 2017. Men ökningen kan bero på att att Skolinspektionen ansåg att att Nybyggeskolan bröt mot lagen när de inte skickade in en anmälan efter en händelse 2017.

För pojken som nyligen misshandlades på Nybyggeskolan har prövningarna inte varit över, berättar hans far:

– Han har hånats av gänget när de har mött varandra i korridorerna. Några dagar efter händelsen kom gänget plötsligt in på en lektion. De kom fram till min son och tittade närmare på hans näsa. De var hånfulla, innan de blev utkörda.

Även här är verklighetsbeskrivningen olika. Att pojkar trängde sig in på den misshandlade pojkens lektion kan skolans rektor Kerstin Lif varken bekräfta eller förneka,

– Vi har inte utrett händelsen, även om jag vet att det ibland har hänt att obehöriga elever trängt sig in på lektioner. Men när det gäller just den här händelsen så hade läraren inte märkt av att någon hade trängt sig in, säger Kerstin Lif.

Klassen har starkt sammanhållning. Efter misshandeln håller de ihop. De är inte ens ensamma när de går mot toaletten, berättar pojkens pappa:

– Jag är överraskad över hur tuff min son har varit efter allt som har hänt. Det var självklart för honom att han skulle gå tillbaka till skolan direkt.