Så vände Viksängsskolan på våldsutvecklingen: ”Ett helt annat lugn på skolan i dag”

Viksängsskolan är en av de skolor som hade flest polisanmälningar mot elever under 2018, Bland annat anmäldes två rån och sex fall av misshandel, nästan alla inomhus på skolan. Det är dessutom bara toppen av ett isberg. De mindre sammanstötningarna reddes upp på skolan och anmäldes inte till polisen, även om de rapporterades till Västerås stad.

Delvis beror det på att skolan är stor, med nära 600 elever. De flesta eleverna är dessutom i den känsliga åldern mellan 13 och 15. Men det förklarar ändå inte att allt fler bråk blossade upp i skolkorridorerna under slutet av 2018.

– Vi hade en tuff höst, säger rektorn Jens Sjödin West.

Symptomen på en våldsutveckling var tydliga. De hårda orden, de synliga bråken och slagsmålen blev fler. Vissa sammandrabbningar verkade nästan planerade, vilket var extra oroande. Det var nästan lika många flickor som pojkar i bråken.

– Vi visste att vi måste göra något åt det. Det hade ännu inte blivit en kris, men det kunde utvecklas till en kris om ingenting gjordes.

Något måste göras – men vad? Varför inte låta eleverna själva svara? En lokal enkät gick ut och snart strömmade svaren in.

Många elever kände sig otrygga. Det fanns både undanskymda hörn och mörka korridorer. Främmande ungdomar, som inte gick på skolan, rörde sig dessutom i korridorerna. Det ökade oron.

– Tack vare enkätsvaren visste vi bättre vad som skulle göras, säger Jens Sjödin West.

För det första skapades stora ljusa ytor. Under en period arbetade personalen bland annat med att flytta elevernas skåp till bättre platser. Ljus skulle nå överallt. Det skulle vara insyn, gärna så att stora delar av korridorerna skulle vara synliga för personal.

– Tryggheten ökade. Tidigare fanns mörka delar av korridorerna där elever kände sig rädda, men efter ommöbleringen finns det inte längre.

För det andra bannlystes alla ungdomar som inte hörde hemma på Viksängsskolan av patrullerande personal.

– Skolans korridorer är inte offentliga. Dit ska inte vem som helst få gå. Alla besökare måste anmäla sig på expeditionen.

Under en mellanperiod var det vanligt med avhysningar av ungdomar utifrån.

För det tredje identifierade man de klasser och kompisgrupper där stämningen var mer orolig. Där sattes resurser in för att lätta på stämningen.

– Eleverna måste känna sig sedda, och det tror jag att de är i dag.

Skolledningen var också noga med att vuxna skulle vara ständigt närvarande.

– Vid en särskild tidpunkt tog vi in personal inför ett lov. Vi fick in signaler som gjorde att jag tog beslutet om att förtäta just under två dagar och det gav effekt. Jag bad även polisen göra ett besök då, bara för att umgås med ungdomarna, vilket de gjorde. Helt fantastiskt.

Han tillägger att samarbetet med både Västerås stads säkerhetsavdelning och polisen var bra och dessutom avgörande under hösten. Incidenter förekommer fortfarande, men inte lika många.

Har stämningen på skolan blivit bättre?

– Vi märker alla att det är ett helt annat lugn på skolan i dag. Det är tydligt.

Och kvittot på framgången finns i Skolinspektionens enkäter, som visar att de flesta elever har känt större trygghet på skolan under våren jämfört med under den bråkigare hösten.

En god stämning märktes också av under besöket på skolan. Bara under den korta rundvandringen i korridorerna hann rektorn Jens Sjödin West med flera små samtal med elever som han i samtliga fall verkade kunna namnen på. En tjej gav honom en high five. Han hann också luta sig ner över två grabbar och ställa en viktig fråga:

– Har inte ni lektion nu?

Längst nere i kafeterian står ett pingisbord i ett avsides hörn.

– Tidigare fanns sittplatser här, men de var tyvärr undangömda. Med hjälp av pingisbordet fick vi bort en yta som saknade insyn. Vi ökade också rörligheten i den här delen av lokalen. Stora ljusa ytor skapar trygghet och med tryggheten kommer lugnet. Vårt uppdrag är ju inte bara att ge kunskaper. Vi ska också skapa den studiero som behövs.

Ungefär en kilometer från Viksängsskolan, men på andra sidan om Björnövägen i utaknten av Öster Mälarstrand, ligger Kunskapsskolan. Liksom Viksängsskolan är Kunskapsskolan övervägande en skola för årskurs 7 till 9, även om det också finns flera klasser med yngre elever.

Idéerna som gjorde Viksängsskolan lugnare är delvis samma idéer som Kunskapsskolan redan har använt i många år.

Från utsidan ser Kunskapsskolan ut som en industribyggnad, men inuti huset är det helt annorlunda. Skolledningen hade möjlighet att bygga in ljuset från början, när lokalerna byggdes om till skola.

– Det är mycket glas, mycket ljus och insyn överallt. Här finns inga avskilda hörn, inga mörka klassrum och inga trista korridorer, säger biträdande rektorn Trine Mie Mattsson när hon visar runt i lokalerna.

Just genomlysningen är en idé som alla Kunskapsskolor i Sverige bygger på.

– Vi är en transparent skola – på alla sätt. Vi har kontakt med eleverna hela tiden. Vi rör oss ute på skolan och vi känner alla elever. Varje elev i varje klass har givetvis en personlig handledare att vända sig till, berättar rektorn Lars Jonsson.

Idén med kvartssamtal har dessutom förts ett steg längre. Varje elev har ett personligt handledningssamtal på 15 minuter varje vecka.

– Där kan vi fånga upp funderingar, problem, ångest och oro. Vi kan diskutera oss fram till lösningar. Eleverna ska känna att vi lyssnar på dem och tar dem på allvar, säger Lars Jonsson.

2018 var Kunskapsskolan en av få högstadieskolor i Västerås som inte hade några polisanmälda incidenter alls.

Den privata Kunskapsskolan och den kommunala Viksängsskolan kan verka vara motsatser, men båda har använt liknande metoder för att skapa lugn och ro på skolan.