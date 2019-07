Så vill Klas Brink växla upp Summer Meet: ”Försöker att locka de absolut finaste bilarna till Västerås”

Anmäl text- och faktafel

Lokomotivet som drar jätteapparaten Summer Meet har bestämt sig – han ska arrangera bilfesten många år till.

– Ja, det är tanken. Jag orkar inte hålla på och säga att jag inte vet. Så länge jag lever så...

Klas Brink skrattar. Energin finns där. Annat var det efter debuten av Summer Meet.

– Jag har varit helt slut, speciellt efter första året. Efter andra året var det lite bättre och jag hoppas att det känns ännu bättre i år.

– Trots att jag var helt slutkörd första året, bullade vi upp med ett antal nya aktiviteter till andra året. Det är också det som skiljer oss från bilträffen i Lidköping, att vi har många fler aktiviteter.

Vad har du dragit för lärdomar av de två första åren?

– Framför allt att folket börjar bli vana att jobba med det här vilket gör det enklare för mig. Jag behöver inte gå in och peta i allting. Men eftersom vi inte gör så många nya saker i år blir det lättare.

Kan du släppa något helt?

– Nej, det kan jag inte. Men jag vet ändå att jag kan lita på vissa människor, jag vet att det fungerar. Har de problem så löser de det själva, de ringer inte mig.

Årets bilfest liknar fjolårets. Nyheter för Summer Meet anno 2019 handlar främst om att man växlat upp attraktiviteten för bilbedömningen.

– Vi försöker att locka de absolut finaste bilarna till Västerås. En av de tre tävlingarna som rör bilar är att man ställer ut sin bil och fem domare går igenom bilen. Om man blir etta, tvåa eller trea i sin klass kan man vinna en USA-resa.

Ekonomin för jätteapparaten är enligt Klas Brink ”hygglig, men inte tillräcklig”. Men å andra sidan görs nya investeringar samtidigt som större sådana är avklarade.

– Jag har haft mycket nytta av mina kontakter inom näringslivet, där jag fått fantastiskt mycket hjälp. Det är jag tacksam för, annars hade det aldrig gått. Speciellt första året då näringslivet ställde upp så det saknar motstycke.

– Även om jag är den som dragit igång och driver det här har jag många duktiga människor kring mig under hela evenemanget som gör det hela möjligt. Och utan min sambo Susanne och min familj skulle det heller aldrig gå.

För att fokusera mer på allt vad Summer Meet innebär, har entreprenören Klas Brink ändrat kurs. Parallellt med att han anordnade första årets bilträff drev han en handfull bolag. Nu har pressen på företagandet lagts sig något.

– Jag har sålt IT-företaget, en fastighet och fusionerat eller sålt fyra andra bolag. Om man tar bort sånt i huvudet kan man koncentrera sig mer på Summer Meet.

– Men däremot har bilverksamheten, firman jag har som renoverar bilar till kunder, vuxit från 4 till 13 anställda.

Att förbereda inför Summer Meet är naturligtvis inget självspelande piano. Tvärtom. När det väl är dags att dra igång finns heller inte mycket tid att spela på.

– Vi får komma in på flygfältet på onsdagen klockan 10. Då börjar alla våra ungefär 400 säljare att droppa in. Samtidigt ska vi dra el, bygga restauranger, fik och alla våra aktiviteter ska upp. På morgonen på torsdagen ska det fungera, då rullar folk in.

Samma tuffa tidspress gäller även efter att själva arrangemanget gått i mål.

– Klockan 12 på söndagen ska det kunna flygas på fältet. Då ska det vara rent och städat. På lördagskvällen vill man helst sätta sig ned med en pilsner och umgås med dem man känner, som kommer från hela världen, framför allt från Europa. Men det hinner man inte.

Om vi blickar framåt, kommer Summer Meet att bli större?

– Ja, något större. Om jag fick drömma skulle Summer Meet bli 20 procent större. Vi har cirka 200 personer som jobbar ute på flygfältet och vi klarar ytterligare 20 procent besökare med befintlig personal. Då skulle det också bli bättre ekonomi i det.

Att fråga Klas Brink om han under årens lopp stött på patrull i samband med arrangemangen, är som att fråga om solen går upp i morgon.

– Ja. Då främst från myndigheter. Men man är så jäkla van att lösa problem. Man stöter alltid på problem. Och de går alltid att lösa på något vis.