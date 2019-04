Sålde ut Dramatenbaren – artisten från Västerås lyfter med miljöaktivistiska Mother Mink: ”Superkänsla”

Västeråsaren Fanny Wistrand, som i dag bor i Stockholm, och Johan Axelsson, med rötterna i Kila strax utanför Sala, är duon som ligger bakom bandet Mother Mink.

Musiken skulle kunna klassas som både indie, pop, punk och jazz. Överlag har den en "trashig glamouratmosfär" över sig, om man frågar sångerskan Fanny Wistrand.

Textmässigt sjunger Mother Mink mycket om miljön.

– Man skulle kunna kalla oss för musikbranschens miljöambassadörer, med en rock'n'roll-touch på det hela. Vi sprider minkarnas budskap som också handlar om att våga vara annorlunda, säger Wistrand.

Nyligen hade Mother Mink releasespelning för sitt första album, "Deadly playful".

Och giget på Dramatenbaren i Stockholm hade inte kunnat gå bättre.

– Vakterna fick till och med säga åt folk att vända i dörren. Det var en jättebra energi och stämning där inne. Det är nästan svårt att beskriva. En superkänsla, säger Wistrand.

250 åskådare i Stockholm – det låter som att ni når ut?

– Det känns som att vi börjar få till en publik som allt mer hittar till vår galna grej och gillar vår show. Någon sa häromsistens att det vi gör behövs på livescenen, för det sticker ut. Just den saken tror jag själv mycket på – att göra en annorlunda grej.

Förutom ös och energi kantas Mother Minks spelningar av dylika accessoarer och publikskyltar. Som ett ställningstagande har exempelvis Fanny Wistrand ofta kläder gjorda i gammal plast under framträdandena.

– Mycket av dagens popmusik är välstädad och förutsägbar. Vi vill åt den musikaliska lekfullheten, men också spontaniteten i liveframträdandena. Spontaniteten kan också skymtas i kläderna vi har på oss. Jag gör många egna klädesplagg, second hand-grejer som jag ibland stänker ner med neonfärg, inspirerat av konstnären Jackson Pollock.

Vad kan du berätta om ert debutalbum?

– Det är lite som en samlingsskiva, plus tre splitternya låtar som gjorts bara för albumet. En av låtarna, "No no", handlar om att vara kär i en kollega utan att få någon respons, haha.

Härnäst väntar ytterligare en spelning i Stockholm, och förmodligen även en Danmarksturné.

– Vi är nära att få ihop det. Det vore härligt. För precis ett år sedan var vi i Tyskland på turné så detta skulle passa bra. Sedan spelar vi i Västerås på Lasses kvarter 6 juli. Vi älskar verkligen det stället. Det är magi varenda gång.