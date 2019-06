SMARTA KNEP: Så håller du koll på räkningarna under semestern

Anmäl text- och faktafel

Förseningen blev nära två veckor inräknat helgdagar. Och tyvärr hann ett månadsskifte passera. Naturligtvis fanns några räkningar med som nu blev för sent betalda. Med det följde förseningsavgifter. Jag reklamerade lagringen hos Adressändring och fick bra bemötande och återbetalning av den kostnaden. Men de står inte för följdkostnader. Jag kontaktade därför det statliga postbolaget som inte levererat som väntat. Annan post har också kommit extremt sent. Efter ifrågasättande mejlkonversation ringde en person till slut upp för att reda ut det hela. Men svaren jag får visar på liten förståelse för att de har ansvaret för logistiken och inte jag. Det verkar ju vara ett systematiskt fel.

Det hela har i alla fall lett till att jag funderar på hur man bättre kan se till att inte drabbas av dröjsmålsavgifter och besvär. Sommaren är i antågande och det är vanligt att vistas på annan ort. Vad gäller för betalningar? Vilket ansvar har jag som kund och hur lägger jag upp mina rutiner?

För det första är det bra att veta att man har skyldighet att betala en räkning i tid enligt det avtal man ingått. Oavsett om det kommer någon faktura eller ej. För det andra finns inget regelverk som styr hur många dagar man har på sig att betala från fakturans datum. Ofta handlar det om enbart tio dagar. För det tredje är ett företag inte skyldigt att skicka ut en påminnelse. Om de skickar påminnelse och lägger på en avgift bör det framgå av betalningsvillkoren. Betalar man för sent kommer avgifterna på nästa faktura. Ansvaret ligger tydligt på oss konsumenter att göra rätt för oss.

De flesta räkningar jag själv betalar som rör boende, telefon, försäkringar och liknande har jag lagt på autogiro. En del månadsfakturor löper på utan aviseringar, förutom när priset höjs. Det är lätt att följa och innehåller inga överraskningar. Det är också lätt att stoppa en autogirobetalning på internetbanken. Autogiro tycker jag är förnämligt då betalning sker på rätt dag och jag riskerar inte att missa den.

En del personer menar att det är osäkert med autogiro då de inte alltid får signal om dem i förväg. Själv tar jag alla regelbundna betalningar via ett separat konto och har en automatisk överföring dit med ett bestämt belopp varje månad, drygt en tolftedel av årets totala räkningar. Pengar finns då alltid reserverade.

E-fakturor har jag känt mig mer tveksam till då de ändå ska bevakas, om de inte är kopplade till autogiro också. Nu börjar jag svänga i uppfattning. Just de räkningar som inte kom med posten i tid var månadsfakturor för kortbetalningar, t ex resor och annat. Där passar e-faktura utmärkt, men kanske utan autogiro så att jag inte undgår att kolla fakturan i förväg.

Vad får det kosta om man betalar för sent? Påminnelseavgifterna visade sig variera stort, men kom ”som ett brev på posten”. Dröjsmålsräntorna likaså. Men finns inget avtalat om ränta får den börja debiteras först 30 dagar efter förfallodagen. Två metoder finns för ränteberäkning. Antingen Riksbankens referensränta + åtta procentenheter eller enligt avtalat villkor.

Att lägga upp olika betalsystem för olika typer av räkningar kan göra det både tryggt, enkelt och med kontroll. Fördelar med autogiro är att man slipper knappa in alla OCR-siffror och att betalningen blir utförd utan handpåläggning. Fördelar med e-faktura är att man får fakturan oavsett var man befinner sig och möjlighet att kolla den före betalning. I båda fallen brukar det också bli billigare då man normalt slipper fakturaavgiften. Det är nog också klokt att inte vara beroende av om postens utdelning fungerar eller ej.

GUIDE: Ordförklaringar

► Förfallodag: dag då faktura eller lån ska vara betald. ► Dröjsmålsränta: dag-för-dag-ränta som tas ut på förfallet belopp. Antingen enligt räntelagen med referensräntan plus 8 procentenheter eller enligt avtal. ► Autogiro: för återkommande räkningar. Du ger mottagaren fullmakt att dra fakturans belopp från ditt konto varje förfallodag. Går att stoppa före betalning. ► E-faktura: elektronisk faktura skickas direkt till din internetbank/mobilbank. Utan autogiro ska varje betalning godkännas. ► QR-kod: avläsningsbar ruta på fakturan. Kan läsas in med mobilen för betalning i mobilbanken. Alternativt skannas siffer-uppgifterna på fakturan in.