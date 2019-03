Tidigt vårtecken veckans bildvinnare: ”Den får nog en chock till helgen”

Anmäl text- och faktafel

– Det känns som att det var väldigt tidigt att få se en nyckelpiga. Stackaren kommer nog att få en chock till helgen om snön kommer, skrattar Sara Gunnarsson.

Det var i tisdags, den 26 februari, när det var som varmast som den sportlovslediga familjen skulle chilla lite i solen ute på verandan där de bor på Lillhamra. För Linn, snart elva månader, var det verandapremiär och hon hade med sig storebrorsorna Max, 7 år, och Vincent, 5 år. Och så mamma Sara förstås.

– Plötsligt kom nyckelpigan uppkrypande mellan springorna i altangolvet och Linn fick syn på den direkt. Man ser på bilden att någon av hennes bröder stoppar henne från att försöka ta tag i den, berättar Sara om bilden.

Hon brukar inte skicka in till Veckans bild, har bara gjort det någon enstaka gång tidigare. Den här gången var hon egentligen ute efter att skicka in bilden just som vårtecken. Men hittade inget bra ställe att göra det till.

– Då skickade jag till Veckans bild i stället och tänkte 'att då ser ni den i alla fall'.

Och det gjorde redaktionen och blev så pass förtjust att bilden utsågs till veckans vinnare.

– Åh, vad roligt. Jättekul!

