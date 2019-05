Tjejkväll drog besökare till City: ”Bra att det händer något på stan”

Anmäl text- och faktafel

Namnet till trots är det givetvis inte enbart tjejer som besöker evenemanget i centrum. Shopping, underhållning med dans och musik står bland annat på programmet.

Kompisarna på Kunskapsgymnasiet, Asam Ali, Katrin Tatevossian och Nima Aghababyan, var på Tjejkvällen för att umgås och träffa folk.

– Det är bra att det händer något på stan. Gemenskapen ökar och det är roligt, säger Katrin Tatevossian.

De gick runt i centrum och tittade på kläder och deltog i olika tävlingar.

Är det något särskilt ni letar efter?

– Nej, kanske en tröja, säger hon.

David Eriksson, Emil Bolignini Eklund och Badi Khwies från Carlforsska spelade in en film mot sexuella trakasserier under kvällen. Tanken med filmen är att öka tryggheten och motverka sexuella ofredanden under Cityfestivalen i slutet av juni.

Filmen – när den är klar – ingår i kampanjen Allas fest, din trygghet.

En av de frivilliga som läste in ett budskap mot sexuella trakasserier framför kameran var Erika Karlsson Persson.

– Självklart att göra det. Ett viktigt budskap.

Var det nervöst?

– Nja, jag brukar ha svårt att hålla mig seriös men det gick bra, säger hon.