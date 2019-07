TO DO – Ny konstkurs för den vilsna kreatören

Konstkursen ges av Västerås Folkhögskola under namnet TO DO och handlar precis om det, att göra.

– Jag tror att alla människor är kreativa, men det är inte alltid lätt att bejaka den kreativiteten eller veta var man ska vända sig. Jag kommer inte ha någon mall att jobba efter utan varje individ får prova sig fram och så kan jag hjälpa till att styra dem i en viss riktning. Learning by doing helt enkelt.

Konsten i Västerås är eftersatt tycker Tony Lorenzi som tagit initiativ till den nya konstkursen.

– Västerås har bakgrund som industristad och är bra på teknik, men sättet att arbeta med konst i staden är ganska konservativ och därför tror jag att denna kurs kan skapa nya vägar att utveckla konsten.

Kursen handlar om att att realisera sina kreativa idéer och det är deltagarna själva som sätter sina kreativa ramar. Det kan handla om att ifrån att ställa ut eller visa egen konst, arrangera en houseklubb, lära sig starta och driva ett företag eller göra en muralmålning. Lorenzi tror att han kan bidra med sina egna erfarenheter och sitt kontaktnätverk, men även att deltagarna kan hjälpa varandra med kontakter.

Kursdeltagarna kommer få besök av flera gästföreläsare och göra mindre konventionella studiebesök.

– Det finns en massa verksamheter och företag runt om oss som kanske inte jobbar med konst på det sättet som vi gör, men som har verktyg som vi kan använda i vårt konstskapande. Exempelvis tänker jag att vi ska besöka ett företag som stripear bilar. Det kan ge mer än ett besöka på konstmuseum.

Den ettåriga konstkursen TO DO ges av Västerås Folkhögskola med löpande start från och med augusti.