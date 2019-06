Västerås stads gräsmattor blir foder till djuren – ”Den största risken är aluminiumburkar”

Anmäl text- och faktafel

Bönderna Andreas Mazouch och Malin Sjögren från Askö Gård slår gräset som tillhör Västerås stad för andra året i rad. Under måndagen fick de kontraktet av kommunen och tre dagar senare var de ute på Lövuddens gamla idrottsplats för att samla in det långa gräs som växt till sig under året.

– Med tanke på förra årets torka var vi tvungna att sträcka oss utåt. Eftersom vi bor i Barkarö har vi kört förbi just den här platsen flera gånger. Så vi jagade Västerås stad och sa ”ni har ju massa fält som står oslagna, får vi ta det till foder?”. Det tyckte de var en jättebra idé och tog fram massvis med fält som vi och andra bönder fick slå, säger Andreas Mazouch.

Som en följd av torkan och foderbristen som var förra året har Västerås stad gått ut med att det finns 20 hektar grönytor som bönder kan klippa och använda till foder. På så sätt slipper även kommunen klippa sina egna gräsmattor.

På Askö Gård är det många djur som ska få i sig mat, närmare bestämt 90 kor, 60 kalvar, 50 får, 60 lamm och 2 ponnier.

Hur har ni tänkt kring riskfaktorer, att det eventuellt kan finnas fimpar, glas eller annat skräp som kan vara farligt för djuren att få i sig?

– Just den här gamla idrottsplatsen är ju mer avskild än till exempel de andra fälten som erbjuds. Efter cykelbanan här ligger det lite skräp men det är det enda.

Det han däremot alltid är noggrann med att se upp för är aluminiumburkar.

– Kommer det in aluminiumburkar i fodret finns det risk att djuren dör. För de äter upp aluminiumet och sen går det in i magen och skär upp inifrån. Därför är jag väldigt noggrann med att titta över vad som kommer in i strängarna nu när man klipper gräset. Det minsta lilla jag ser stannar jag och plockar upp.

Kommer det här samarbetet fortsätta kommande år framöver?

– Jag hoppas det. Vi tycker det här fältet är jättefint att ta. Sedan hoppas jag på att fler bönder vill slå fält, för jag tror inte alla är tagna.