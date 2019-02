Västeråsband spelar in låt för Pussy Riot med Miss Li: ”Då får vi sitta i finkan ...”

Protestlåten är ett samarbete mellan ett 40-tal musiker bland andra Miss Li och Stefan Sundström, och det är musikproducenten Claes Olson som är initiativtagare till det gemensamma projektet. Artisten Fredrik Ceson, från bandet The Pillisnorks, har varit med och skrivit en dagsaktuell text till låten som hämtat inspiration från Pussy Riots uppmärksammade protestaktion i samband med vinter-OS i Sotji 2014.

– Låten är som en känga till Sverige och migrationspolitiken i stort, säger Johanna Berndtsson, Comminors sångerska.

"Putin will teach you" kom till efter att två av Pussy Riots medlemmar Lusine Djanyan och Aleksej Knedljakovskij och deras barn i slutet av förra året fick avslag på sin asylansökan i Sverige.

Paret som genom konstnärliga protestaktioner jobbar för mänskliga rättigheter i Ryssland har utsatts för bland annat fängelsetid, trakasserier och dödshot i hemlandet. När situationen blev ohållbar flydde de till Sverige och har under en tid bott i Örebro medan de väntat på Migrationsverkets beslut.

– De riskerar sina liv för att göra de här grejerna. Och det är så jävla beundransvärt, säger Victor Holm, Comminors gitarrist, sångare och låtskrivare.

Bandet, som består av Johanna Berndtsson (sång), Victor Holm (gitarr och sång), Daniel Eriksson (trummor), Mathias Berndtsson (gitarr) och Simon Iversen (bas) blev involverade i projektet genom Claes Olson, som producerade deras debutalbum, och ville att de skulle utgöra själva bandet bakom låten.

– Det var ju bara självklart att vi ville vara med och göra det. Det är en superviktig grej och ett perfekt exempel på hur viktig musik kan vara i ett samhälle, för att belysa olika problem. Det är en stor ära att få vara med, säger Victor Holm.

– Det finns ganska många musiker i det här landet, och ändå så väljer han oss och ber oss vara med, säger Johanna Berndtsson.

Varför valde han er?

– Vi har jobbat med honom i studion förut, han vet att vi är seriösa och ambitiösa. Han vet att vi vill göra bra ifrån oss och därför gör bra ifrån oss. Vi strular liksom inte, säger Johanna.

Hur känns det att få vara med?

– Skitbra, verkligen. Kan man vara med och påverka så gör man det på alla sätt man kan. Det är lite fegt att bara sitta passivt och observera vad som händer när man ser att det är många som blir förtryckta, det är många som blir nedtrampade. Det är fegt att inte göra någonting, säger basisten Simon Iversen.

– Man kan göra någonting. Det är inte världens största ansträngning för oss att vara med på det här, men vi gör i alla fall någonting, säger Johanna.

Vad hoppas ni låten kan leda till?

– Det enkla svaret är ju att, till en början att de ska få stanna. I Migrationsverkets beslut så står det att de inte löper någon risk med att åka tillbaka till Ryssland, vilket är... De ljuger. Vilket är helt uppenbart. Det är väl det första. Sedan om det kan leda till något mer på längre sikt, det kan man ju hoppas. Att man ska göra tillräckligt med research och våga ta humana beslut som Migrationsverk, säger Victor.

– Och att allmänheten får upp ögonen för det också. Det här är ju liksom inte första eller sista gången det händer. Nu råkar vi veta om just det här fallet och därför kan vi engagera oss, säger Johanna.

– Ja, det handlar inte bara om deras fall, säger Victor.

– Det handlar om saken. Hur många andra måste det inte finnas som har skickats tillbaka på helt sjuka grunder? Man blir ju mörkrädd. Det ska inte få vara så, säger Johanna.

– Det är inte ett land man vill vara en del av, säger Victor.

Vill ni vara ett politiskt band?

– Absolut, sedan behöver man inte ha något parti i ryggen eller så. Men politisk vill man vara. Man vill förändra saker med musiken, det har, för mig i alla fall, blivit ett större mål än vad det varit tidigare när man var yngre, och man bara spelade för att det var kul och man mådde bra, men nu har musiken blivit mer som ett redskap, genom att man på något sätt kan förbättra det som behöver förbättras, säger Simon.

Är ni oroliga över vilka reaktioner det kan bli i Ryssland?

– Vi har garvat lite om det där. Att nu kanske vi aldrig kan åka till Ryssland. Vi kanske inte ens kan mellanlanda där om vi ska någonstans. Så det är lite spännande, säger Johanna och ler och resten av bandet skrattar.

– Det är väl som det är i sådana fall, säger Victor.

– Då får vi sitta i finkan, vad ska man göra, säger Mathias.

– Det är ingen sådan tanke som skulle kunna få oss att inte göra det, säger Victor.

Skulle texten kunna uppröra Putin?

– Den är ironisk. Jag vet inte hur smart han är, om han skulle fatta den. Han kanske skulle tro att det är en hyllningslåt, säger Johanna.

– Det skulle vara jättekul om han använde den i en valkampanj, när han rider på en björn, säger Mathias och skrattar.

Datum för singelsläpp och eventuell releasefest är ännu inte spikade.

Läs även: Priset för Pussy Riots kvinnokamp – familjen tvingades fly till Sverige: "Här slipper vi vara rädda hela tiden"

Läs även: Västeråspunkare erövrar världen

Comminor

Bildades: 2010 i Västerås

Består av: Johanna Berndtsson – sång Victor Holm – gitarr och sång Daniel Eriksson – trummor Mathias Berndtsson – gitarr Simon Iversen – bas

Aktuellt: Med singeln "Putin will teach you". De jobbar också för fullt på sitt kommande album som ska heta ”Answering machine for broken dreams”.

Pussy Riot

Den ryska regimkritiska performancegruppen blev världskänd 2012 när tre av medlemmarna dömdes till straffläger efter att ha protesterat mot Putin-regimen genom en punkinspirerad bön i Moskvas Frälsarkatedralen. Händelsen uppmärksammandes över hela världen och Putin benådade dem strax före vinter-OS i Sotji.

Sedan dess har Pussy Riot fortsatt med sina protester trots fortsatt våld, hot och trakasserier gentemot gruppen.