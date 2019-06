Vimmel och recension: Fridlyst chockade med oväntat framträdande under Frickys set: ”Förrätten”

Avslutar Cityfestivalens första dag gör trap- och R&B-rapparen, Erik ”Fricky” Friman; vars rykte spreds som en löpeld 2018 och nådde sin kulmen under Way out West, då streaming siffrorna till och med spöade Kendrick Lamar. Med sig har han inga andra än Västeråsbaserade Fridlyst och Saga ”SagaFelicia” Törnros, som inledde showen.

– Fricky är huvudrätten, är ni redo för förrätten, säger Filip ”Lil´Phil” Skär från Fridlyst.

Fridlyst släpper alla spärrar och rör sig på scenen som att det vore en hockeyrink. Det var inte officiellt att gruppen som från Västerås, tidigare under namnet ”Eboniks”, skulle spela men framträdandet är snabbt, kort och tillfredsställande. Efter 15 intensiva minuter tar Fricky plats på scen, till en fan-skara som dånar högre än Cityfestivalens ljudsystem.

Under showens gång uppenbarar sig, dock sakta något. Fricky har förmågan att bli sin egen supportakt och andra medlemmar från hiphop kollektivet ”Random Bastards”, som Fricky är en del av, tar enkelt över. Med några singlar och en 20 minuters EP i bagaget är det ett måste; för att fylla ut tiden som de hungriga fansen betalat för. Men när vapendragaren Josef ”Gonza-Ra” Nilsson, precis avslutat "¿HEM?" eller när producenten Alexander ”Academics” Juneblad tar över för att sedan låta Fricky återvända med ett tuggande ”autotune gung” vill man nästan se Academics eller fästmön Nathalie ”Cleo” Missaoui bakom micken igen.

Allt är inte negativt och Frickys show är både välproducerad och musikaliskt starkt för sin genre. Fricky är ärlig och känns jordnära i dialogen med publiken och mellan låtarna.

– Västerås, det känns så jävla speciellt att vara här. Känns som att vi har har flest Random Bastards fans här, sa Fricky då han flörtade med Västeråsborna.

Det är bara de råa elementen bakom den välpolerade estetiken, man hade velat se mer utav. Frickys vers under ”UÅ” var en höjdpunkt, för att den var just rå. Kvällens sista låt var Aqua Aura. Vid det här laget kan den betraktas som ”överspelad” men är ändå en ”jävla banger”, både studio och live. Ett fullängdsalbum från Fricky i framtiden och den fragmenterade live-showen lär inte längre vara ett problem.