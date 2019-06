Vimmel och recension: Silvana Imam gör storslaget förstabesök och golvar Västerås

Här kommer någonting kontroversiellt för vissa ”svensk mainstream hiphop har problem.” Från att ha varit ett tydligt ställningstagande, en motpol mot samhället och vad som anses norm; är många artister (utan att peka ut någon) som trätt in i rampljuset de senaste fem åren, lika harmlösa som norrlänningarna i Euskefeurat.

Silvana Imam ger den trötta scenen lite jävlar anamma och framträdandet i Västerås var en viktig påminnelse om den explosivitet och lyriska kraft hiphopen kan ha, nationellt som globalt. Silvana behöver inte förlita sig på en välputsad live-produktion och inte heller fans som har memorerat lyriken från hundratals strömningar. Silvana, plus mick, plus högtalare, plus förstärkare, lika med tillräckligt. Allt annat är bara flashig kuriosa. Silvana framför varje låt med fokuserad precision, varje versrad räknas, varje rörelse är ett ställningstagande. Känslor såväl som politik etsar sig fast på näthinnan.

Silvana har sedan sin debut blivit en folkkär ikon. Detta genom att hitta ett sound som är personligt nog för att kännas unikt, samtidigt som det finns många populärmusikaliska inslag som lockar horder av fans och gör det möjligt för henne att bli årets artist. Många aspekter av Silvanas framförande, påminner mer om dem man finner hos sin lokala svartklubb. Vilket gör det ännu mäktigare när det inkorporeras in i en mycket större produktion. Dånande basgångar som slungar runt lyssnaren i ett hektiskt elektroniskt hav av alternativa beats.

Sammanfattningsvis är Silvana Imam live, en upplevelse värd att erfara. Förutom att säga hur ”crazy Västerås är”, så har inte Silvana mycket att hälsa publiken men hennes sista budskap innan konsertens slut kan vara värt att minnas.

– Ta hand om varandra ni är det mäktigaste som hänt den här planeten. Alla människor är det.