Vittne såg män maskera sig innan skotten föll mot man som arbetar som ordningsvakt

Anmäl text- och faktafel

Enligt uppgifter till VLT ska ett vittne ha sett en av de två männen omaskerad innan han och den person som också var med drog på sig var sin rånarluva över huvudet.

Vittnet ska ha känt igen personen och haft uppgifter om var den personen bor.

Efter att de två männen maskerat sig ska de ha försvunnit från Pettersbergsgatan på en moped.

Det är oklart om de två personerna på Pettersbergsgatan är samma personer som sköt tre skott mot en man på Drottninggatan.

Offret arbetar som ordningsvakt på nattklubben Publik i Västerås och är tidigare ostraffad.

Mannen förekommer i tio olika ärenden hos tingsrätten i Västerås.

I de flesta fallen som vittne och då handlar det om bland annat en grov misshandel inne på Publik, ringa narkotikabrott och våld mot tjänsteman.

I de andra fallen har han själv utsatts för brott. Till exempel våld mot tjänsteman.

VLT har sökt förundersökningsledaren i fallet upprepade gånger för en kommentar angående uppgifterna vittnet ska ha gett. Dock utan att lyckas nå honom.

Den skjutne mannen, som är i 30-årsåldern, ska ha sett de båda maskerade attentatsmännen komma mot honom utanför hans bostad på Drottninggatan i söndags kväll.

Han ska då ha gjort sig redo att försvara sig själv. Plötsligt ska då en av de två maskerade männen fram en revolver eller pistol och öppnat eld.

Vittnen säger samstämmigt att de hört tre skott. Den skjutne mannen ska ha träffats av två. Ett i överarmen och det andra i skuldran.

Under måndagen fick den skadade mannen lämna det välbevakade sjukhuset i Västerås.

Skadorna kategoriserades under söndagskvällen som lindriga av personal på sjukhuset.

Polisen har under måndagens utredningsarbete bland annat sammanställt den information man har samlat in via förhör och andra undersökningar.

– Vi gjorde en teknisk undersökning av platsen igår kväll, den har sammanställt liksom de förhör vi hittills har hållit. Vi har även att analysera spåren från den tekniska undersökningen, säger Linda Wideberg, presstalesperson på polisen i region Mitt.

Det fanns polisbilar på plats under dagen vid brottsplatsen, vad gjorde dem där?

– Jag tror att det var bland annat en hundpatrull som var på plats och i så fall handlar det om att söka av brottsplatsen ytterligare en gång. Säkra bevis och spår, det är det som det är fokus på.

Vid 15-tiden på måndagen hade ingen person frihetsberövats i fallet.